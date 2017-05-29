Game of Thrones'da her biri bizi şok eden ölümlerin eğlenceli şekilde ele alındığı çalışma.

7. sezonu ile geri dönmeye hazırlanan Game of Thrones'tan kısa bir süre önce yeni sezon fragmanı gelmiş ve yeni sezonun bölümlerine dair bazı detaylar paylaşılmıştı. Yavaş yavaş artık finaline doğru yaklaşan dizide heyecan giderek zirveye çıkmaya başladı.

Game of Thrones denildiğinde akıllara direkt olarak dizide "ana karakter" olarak ele alabileceğimiz karakterlerin hiç beklemediğimiz anlarda çat diye ölmeleri. En fazla da bu konuda ün salmış olan Game of Thrones'da 7.sezona kadar pek çok önemli karakter öldü. Ve yeni sezonda da bunlara yenilerinin eklenmesi bekleniyor.

İşte bu konuyu eğlenceli bir şekilde ele almak isteyen Hannes Sommer adlı Avusturyalı sanatçı, yaptığı çizimler ile dizide ölen tüm önemli karakterlere değindiği oldukça başarılı bir çalışma hazırlamış.