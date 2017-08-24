Game of Thrones'un benzersiz dilinin mucidi Peterson, bu dili nasıl icat ettiğini anlatıyor.

Game of Thrones'un en güzel yanlarından biri de şüphesiz ki evrendeki detaylardır. Bu detaylar sayesinde diziye olan ilgimiz artar ve hatta bizleri kendisine bağlamayı başarır. Bu detaylardan biri de Khaleesi'nin dili olan Dothraki'dir.

HBO'nun gözbebeği Game of Thrones'un yapım sürecinde şirket, Dil Yaratma Topluluğu'na (Language Creation Society) başvurdu. Bu sayede bir yarışma olacaktı ve ardından da dizi için Dothraki dili yaratılabilecekti. İki aşamalı elemeden geçen adayların sonuncusu olan David J. Peterson, dizinin dil mucidi olarak görevine başladı.

Game of Thrones kitaplarındaki Khaleesi'nin bölümlerini detaylı bir şekilde okuyan Peterson, Dothraki kültürü hakkındaki her şeyi en ince ayrıntısına kadar kaydetmiş. Nerelerde gezinirler, hayatları nasıldır, nasıl pratik yaparlar, kültürlerinin temelinde ne yatar gibi detaylar sayesinde 1 buçuk aylık çalışmadan sonra Peterson, 300 sayfalık Dothraki dili materyalini yazmayı başarmış.

1700'den fazla kelime sayesinde ihtiyaç duyulan her cümlenin kolayca söylenebilmesini amaçlayan Peterson, dizinin pilot bölümleri üzerinde çalışmaya başlamış. Ancak kendisine sorulduğunda Peterson, ne olursa olsun işi almak istediğini dile getirdi.

Dilin yaratılma işleminden sonra ise elbette telaffuz kısmı geliyor. Peterson, dilin gerekli bölümlerinin bitmesinin ardından oyuncuların telaffuzlarından da sorumlu olduğunu dile getiriyor. Üstelik tüm telaffuzlar kayıt altına alınmış ve Peterson tam anlamıyla onaylanmadığı müddetçe bu konuşmalar defalarca tekrarlanmış. Çünkü mucid, Dothraki dilindeki en önemli şeylerden birinin de vurgu olduğunu ve buna kesinlikle dikkat edilmesi gerektiğini söylüyor.

Ayrıca Peterson'ın başarıları yalnızca bununla da sınırlı değil. Sonrasında Berkeley Üniversitesi'nde "dil yaratma" dersi vermeye başlamış. Yalnız burdaki önemli nokta, yeni diller yaratmak üzerine kurulu. Yani Dothraki'nin geliştirilmesi üzerine değil.