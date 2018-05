Game of Thrones izleyenlerin yakından bildiği The Mountain karakterine can veren oyuncu, zorlu etapları aşarak rakiplerini bertaraf etmeyi başardı.

Game of Thrones'un nefret edilesi karakterlerinden olan ve şu ana kadar 2 kez rol değişimine uğrayan (ilk sezonda Conan Stevens, ikinci sezonda Ian Whyte) The Mountain 'Dağ' karakterini dördüncü sezondan beri canlandıran Hafþór Júlíus Björnsson (nasıl okunduğunu sormayın, biz de bilmiyoruz) World's Strongest Man yarışmasının 2018 ayağını kazandı. İLGİLİ HABER 3 Yıl Önce Sızdırılan Game of Thrones Bölümleri, Korsan Kullanımını Artırdı 2011'den beri her sene yarışmaya katılan ve 2014 ve 2017'de de ikinciliği bulunan 29 yaşındaki Björnsson, sonunda emeline ulaşmış görünüyor. Yarışmanın final ayağını izlemek isterseniz, hemen aşağıdan göz atabilirsiniz. Videodan da görebileceğiniz üzere yarışma, katılımcıların birbirinden zorlu 20 kategoride birbirlerine üstünlük kurmaya çalışmasıyla sürüyor. Geçtiğimiz yıllarda ciddi sakatlıkların da yaşandığı yarışmanın bu senesi kazasız atlatıldı. Biz de Björnsson'u tebrik ediyor, Game of Thrones'un 8. sezonu göz önüne alarak, başarısının sadece gerçek hayatında sürmesini temenni ediyoruz.

