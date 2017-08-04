Azar Ahai'nin kim olabileceğine dair bir Reddit yazarının gönderdiği teori, neden Daenerys'in Ahai olabileceğine dair makul nedenler öne sürüyor.

Uyarı: Ejderha büyüklüğünde, büyük ölçülerde ‘Game of Thrones’ spoiler’ı içerir

Görünen o ki Game of Thrones'un bu sezonu, isabetli tahminlerde bulunmak için oldukça ideal.

Quaithe’nin, Daenerys’e kitaplardan yaptığı absürd konuşma ile ilgili teori kurmuş, bu teorinin gerçekleşmek üzere olduğunu görmüştük ki bir gün sonrasında Azor Ahai’nin efsanevi figürü hakkında yeni bir teorimiz daha oldu.

Azor Ahai’yi hatırlıyorsunuz, değil mi? Vaat edilmiş Prens (ya da bu sezon başlarında vurgulandığı üzere, ‘Prenses’). Lightbringer adlı deli gibi güçlü kılıcı yaparak, karanlığı fethetmekle ve diğer iyi işleri yapmakla görevli figür.

Redditor ‘matttwee’ Çarşamba günü neden Azor Ahai’nin kimliğinin daha şimdiden doğrulanmış olduğunu düşündüklerine dair aşağıdaki açıklamayı yaptı.

[HERŞEY] Son episodun temel olarak Azor Ahai’nin kim olduğunu doğruladığını düşünüyorum…

… ve Lightbringer’ı yapmak için gerekli her şeye sahip.

Kitaplardaki efsane, Azor Ahai’nin bir kahraman kılıcı yapmakla uğraştığını belirtiyor. İlk denemesinde çeliği suda sertleştirmeyi denemiş, ama çelik parçalanmıştı. İkinci denemesinde çeliği sertleştirmek için kılıcı aslanın kalbine batırmış, fakat yine parçalanmıştı. Üçüncü ve son denemesinde kılıcı karısının kalbine batırır ve Lightbringer kılıcını yapmayı başarır.

Bu sezonun ikinci bölümünde, bazı izleyicilerin Daenerys’in Azor Ahai olduğuna kanaat getirmeleri için yeterli gelen, zalim vaat edilmiş prens ya da prenses’i, Valyria dili üzerine dil bilgisi dersi alırken görmüştük. Fakat ben ikna olmamıştım.

Ta ki 3. Bölüme kadar

Geçtiğimiz iki hafta boyunca her iki bölümde de yer alan, Daenerys’in ordularının da olduğu iki çarpışmaya göz atalım. Bunlardan ilki, Yara/Dorne’un Euron’la yaptığı deniz savaşı. Euron düşman güçlerini dağıtmış, gemileriyle birlikte Yara, Ellaria ve Tyene’yi de esir olarak almıştı. Bu girişim Daenerys için başarısızlıkla sonuçlanmıştı. İkinci çarpışma ise, Unsullied’in, Casterly Rock ile yaptığı. Daenrys savaştan zaferle çıkarken, Cersei onu zekasıyla alt ediyor. Lannister’ın ordusunun sadece bir kısmı yenilgiye uğruyor. Euron ise onun filosunu yakıyor. Unsullied, Dragonstone’a dönmek için Westeros’tan geçmek zorunda kalıyor. Büyük ihtimalle Lannister’ın güçleri onu Dragonstone’da bekliyorlar. Daenerys için başka bir başarısızlık.

Burada Daenerys’in başarısızlıklarının gerçekleştiği yer, işin püf noktasını oluşturuyor. Öncelikle suda. İkincisi ise mührü aslan olan House Lannister’ın tahtının olduğu yer, Casterly Rock. Meseleyi mecazi anlamda ele alacak olursak, Casterly Rock’ın aslanın kalbi olduğunu söyleyebiliriz.

Eğer bu savaşlar herhangi bir şablonu temsil ediyorlarsa bu, Daenerys Targaryen’in, Azor Ahai olduğu gerçeğine işaret ediyor demektir. Kehanetin üçüncü bölümü olan Azor Ahai’nin aşkında kimin ayakta kalacağını henüz bilmiyoruz. Fakat şahsen ben bunun Jorah Mormont olabileceğini düşünüyorum. Tedavi edilen Mormont, Daenerys’e dönüş yolunda olduğu için, mantıklı görünüyor. Hala emin olamadığım tek şey ise Daenerys'ın Lightbringer’ının kim ya da ne olacağı. Bir çeşit ejderhalardan oluşan bir ordu olabilir gibi görünüyor. Kim bilir?..

Neyse, umarım bu teori hoşunuza gitmiştir. Bu konuda fikri olanları dinlemek isterim. Gösteri sürecinde teoriler kurmak favorilerimden biri haline geldi!

r/gameofthrones . matttwee

Son derece yerinde bir teori.

Suyla ilgili kurulan bağlantılar ve aslan gerçekten mantıklı geliyor (ince bir zekanın akla yatkın ürünleri). Ve senaryodaki tüm diğer ip uçları bir süredir Daenerys’in Azor Ahai olduğuna işaret ediyorlar.

Tabii tüm bunlar tam anlamıyla yem de olabilir. Gendry gibi tamamiyle sıradan biri de Azor Ahai olabilir. Fakat şimdiye kadarki işaretler kesinlikle Mother of Dragons’u gösteriyor.

Kehanetin üçüncü bölümünde neler olacak ?

Şüphesiz bu önemli soru, kılıcını karısının kalbine saplaması sahnesini de içeren son bölümün nasıl biteceğine dair.

Eğer su ve aslan bölümlerinde olduğu gibi olursa, gerçekleşmeyecek demektir. Çünkü, Dany’nin karısı yok ve dolayısı ile o olamaz. Ama bu durum rahatsız edici bir soruyu ortaya çıkarıyor: Daenerys, kehanetin yerini bulması için kendisine yakın olan birilerini mi öldürecek (kazara ya da kasten)?

Söz konusu olan Game of Thrones olduğu için, cevap neredeyse kesin diyebileceğimiz, korkutucu bir evet.