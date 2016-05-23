Gerçek hayattaki çekim mekanları ile dizideki sahneleri birleştiren Andrea David'in paylaşımları büyük ilgi görüyor.

Game of Thrones ağırlıklı olarak Green Screen teknolojisine dayanıyor olsa da, King's Landing gibi yerleri canlandırmak için tonlarca gerçek dünya mekanı kullanıyor.

Dizilerin çekildiği bu mekanları tek tek gezen ve Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan filmtourismus isimli kullanıcının Game of Thrones çalışması da oldukça dikkat çekiyor. Yayınladığı bu fotoğrafları bizde sizinle paylaşıyoruz.

Sizde bu tarz görselleri beğeniyorsanız Andrea David'i takip edebilir, bu sentezdeki görsellerle farklı bir deneyim yaşayabilirsiniz.