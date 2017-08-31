Game Of Thrones Sevenler Bu Oyunları Kesinlikle Oynamalı!

Son zamanların en çok izlenen dizilerden biri olan Game Of Thrones bildiğiniz üzere sezon finali yaptı. 8. sezona kadar ben ne yapacağım diyorsanız, bu liste ile birlikte oluşan açığı kapatabilirsiniz.

Game Of Thrones, bildiğiniz üzere sezon finali yaparak bir süreliğine ekranlara veda etti. Dizinin hayranları pür dikkat diğer sezonda yaşanacakları beklerlerken, kendilerinde oluşan açığı da kapatma derdine girdiler. İLGİLİ HABER Game of Thrones'da Cevapsız Kalan 8 Büyük Soru! Game of Thrones hayranı iseniz ve bir oyunseverseniz, tam size göre bir konu ile karşınızdayız. Bu haberimizde Game Of Thrones'un yeni sezonunu beklerken, oluşan açlığınızı giderecek 10 oyuna yer verdik. Bu oyunları oynarken kıyısından köşesinden kült diziyle ilgili bazı parçalar bulacağınıza eminim. Game Of Thrones - A Telltale Games Series The Elder Scrolls 5 : Skyrim Special Edition The Witcher 3 Dragon Age Inqusition Banner Saga Crusader Kings 2 Tyranny Drakengard Serisi Suikaden 2 Reign of Kings

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