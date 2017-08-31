Game Of Thrones Sevenler Bu Oyunları Kesinlikle Oynamalı!

Game Of Thrones, bildiğiniz üzere sezon finali yaparak bir süreliğine ekranlara veda etti. Dizinin hayranları pür dikkat diğer sezonda yaşanacakları beklerlerken, kendilerinde oluşan açığı da kapatma derdine girdiler.
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Game of Thrones'da Cevapsız Kalan 8 Büyük Soru!
Game of Thrones hayranı iseniz ve bir oyunseverseniz, tam size göre bir konu ile karşınızdayız. Bu haberimizde Game Of Thrones'un yeni sezonunu beklerken, oluşan açlığınızı giderecek 10 oyuna yer verdik. Bu oyunları oynarken kıyısından köşesinden kült diziyle ilgili bazı parçalar bulacağınıza eminim.
Game Of Thrones - A Telltale Games Series
The Elder Scrolls 5 : Skyrim Special Edition
The Witcher 3
Dragon Age Inqusition
Banner Saga
Crusader Kings 2
Tyranny
Drakengard Serisi
Suikaden 2
Reign of Kings