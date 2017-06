Game of Thrones'un Bölüm Uzunlukları Açıklandı

Game of Thrones'un 7. sezon bölümlerinin kaç dakika süreceği açıklandı. Bölüm sayısının az olması ile kullanıcılarını üzen Game of Thrones, son iki bölümün süresi ile izleyicileri mest edecek.

Dünyanın en ünlü dizisi Game of Thrones’un 7. sezon başlangıcına bir ay gibi kısa bir süre kaldı. Bu sene normal sezon başlangıçlarından daha geç başlayacak Game of Thrones, 7. sezonunda 7 bölüm vereceğini duyurarak kullanıcılarını üzmüştü.

7. sezonun yaklaşması ile birlikte yeni bilgiler de gelmeye başladı. Game of Thrones’un 7. sezonunda hangi bölümünün kaç dakika olduğu açıklayan “Watcher on the Wall” isimli fan sayfası, dizinin bölüm uzunluklarıyla takipçilerini memnun etmeyi hedeflediğini gösteriyor. Geçen sezonlar gibi belirli bir düzende gitmeyen Game of Thrones’un yeni sezonunda bölümler 50 dakika ile 81 dakika arasında değişiyor. Açıklanan bu uzunluklar sayesinde 7. sezonun toplam kaç dakika olduğunu da öğrenmiş olduk. Buna göre 7. sezon, toplamda 442 dakika(7 saat 22 dakika) olacak. Dizinin hangi bölümünün kaç dakika olacağına aşağıdaki listeden bakabilirsiniz

1. bölüm - 59 dakika

- 59 dakika 2. bölüm - 59 dakika

- 59 dakika 3. bölüm - 63 dakika

- 63 dakika 4. bölüm - 50 dakika

- 50 dakika 5. bölüm - 59 dakika

- 59 dakika 6. bölüm - 71 dakika

- 71 dakika 7. bölüm - 81 dakika

Genelde her zamanki Game of Thrones bölümleri gibi 59 dakika bandında ilerleyecek dizi, son iki bölümde neredeyse film uzunluklarında iki bölüm sunacak. Bu bölümlerde çetin savaşların dönmesini bekliyoruz. Bütün bu merakımız 16 Temmuz’da ilk bölümün yayınlanması ile giderilmeye başlayacak. Bakalım, yeni sezonda ne gibi değişikliklerle karşılaşacağız.