Aylarca süren bir bekleyişten sonra şimdi, Game of Thrones’un yeniden gözden kaybolacağına dair korkutucu gerçekle yüzyüzeyiz. 7. Sezon finalinde gerçekleşme ihtimalinin %100'e yakın olduğunu düşündüğümüz şeyleri, başlıklar halinde toparladık.

Aylarca süren bir bekleyişten sonra şimdi, Game of Thrones’un yeniden gözden kaybolacağına dair korkutucu gerçekle yüzyüzeyiz.

‘Old Nan’, Winter’la ilgili her şeyi bildiğini düşünüyor ama biz, ‘Long Night’ın gerçekte ne olduğunu biliyoruz: 8. Sezon gelip çatmadan geçen hastalıklı, ejderhasız 10 ay.

Ama tüm bunlara değecek. Gerçek şu ki ağız tadıyla seyredeceğimiz uzunlukta bir bölüm var hala. Bu nedenle, gelecek Pazartesi günü için endişelenerek zaman kaybetmek yerine, şu tatlı tahminlerimize odaklanalım hadi.

Arya ve Sansa’nın durumundan, kaçınılmaz ‘White Walker’ işgaline kadar 7. Sezon finalinde gerçekleşeceğini düşündüğümüz en olası şeyler:

Stark’lar, Littlefinger’a karşı birleşecekler

Littlefinger’ın Stark’ları bölme planı işe yarayacak bir tehdit gibi görünüyor. Ama eğer Arya ile ilgili teorilere inanıyorsanız, bu o kadar da kolay değil. Bunu söylemek kolay değil ama (zira Littlefinger’ın yaptığı plan oldukça iyi), 6. Bölümden sonra yönetmen Alan Taylor hikayede sürpriz bir sonuç olabileceğini söylemişti. O halde en olası seçenek, Stark’ların Petyr’e karşı bir araya gelme ihtimalleri olsa gerek. Winterfell’de illa da birileri ölecekse, bunun Arya ya da Sansa olacağını düşünmüyoruz.

Cersei, Daenerys’i aldatmaya teşebbüs edecek

Bu ihtimal daha çok garanti gibi görünüyor. Mevcut ipuçlarının Cersei’nin misafirlerini bir şekilde kandırmayı planladığına işaret ettiğini biliyoruz. Onun açısından bakarsak bu teori makul görünüyor, değil mi? Son defasında güçlü bir ateşle yok ettiği düşmanlarıyla buluşmayı tasarlamıştı ve işe yaramıştı da.

Bu sefer nasıl hareket edeceğini kestirmek güç ama, yayınlanan bölüm fotoğraflarından biliyoruz ki Cersei, Jon Snow ve Tyrion’la yüzyüze görüşecek. Birini esir mi alacak acaba?

… Fakat bu sefer işler yolunda gitmeyecek

Cersei’nin şansı tersine döndü. Babası kadar akıllı değil. Üstelik şimdiye kadar sadece hırs ve saldırganlık karışımı tavırlar sergileyerek tahta sahip çıkabildi. Bu durum daha fazla süremez. Bu sefer Cersei, Daenerys’e karşı hamle yapmaya kalktığında dananın kuyruğu kopacak. Daenerys’in sabrı tükenecek ve olabildiğince şiddetli bir şekilde karşılık verecek.

Cleganebowl nihayet gerçekleşecek.

Bu öngörümüz şu aşamada sadece beklentiye dönük bir düşünce biçimi olabilir ama, Cersei ile Jon Snow’un buluşması esnasında her şey raydan çıktığında yoğun bir kavganın patlak vereceğini düşünüyoruz. ‘Mountain’ bir yanda yoluna girenleri yok etmek için bekliyor olurken, diğer yanda uzun zamandır kayıp olan kardeşi ‘Hound’ olacak.

Peki tamam, gerçekleşmeme ihtimali de var. Ama bir düşünün: Kralın topraklarında karşılaşan iki tarafın söz konusu olduğu bir sahne gerçekte asla mümkün olmazdı. Hem böylesi Hound’un nihayet kardeşine üstün gelmesi için mükemmel bir son olmaz mıydı?

Cersei ölecek…

Gerçek şu ki son birkaç sezondur parlak karakterlerin ölümleriyle sarsılıyoruz. Son bölümde de önemli birileri ölmeli. Biz de bahsimizi Cersei’ye oynuyoruz. Bir milyon yıl geçse de Walker’lara karşı Jon ve Denerys’le müttefik olmaz. Bu nedenle onun karakterinin hikayedeki gidişatı noktasında varacağı en güzel son, ölümü olsa gerek, değil mi? (Kaldı ki dostu Euron Greyjoy da oldukça kaypak bir zeminde).

… Gelin görün ki, her iki taraftan da kayıplar verilecek

İki taraf savaşmaya Pazar günü son verirlerse, her iki taraftan da önemli kayıplar yaşanmalı. Jon, Daenerys ya da Tyrion’ın bu aşamada öleceklerini sanmıyoruz. O halde bahsimizi daha küçük bir karaktere, örneğin Greyworm’a oynayalım. Ser Jorah benzeri tipler de risk altındalar.

Jaime hayatta kalacak ve kardeşine katılacak.

Jaime kız kardeşinin ne denli güvenilmez olduğunu bir süredir öğrenmiş bulunuyor. Onun yanlış yolda olduğunu biliyor. Fakat yine de öldürülecek olursa, yıkılacaktır (her şeyden önce çocuğunu taşıyor), ama nihayetinde doğruyu görecektir. İlk aşamada esir alınabilir, fakat bir noktadan sonra White Walkers’lara karşı verilen savaşta kardeşine yardımcı olacağını düşünüyoruz.

Bran’in son bir rolü daha olacak.

7. Bölüm için gösterilen tanıtım fotoğraflarından birinde Bran, sanki bu sezon boyunca üzerine düşen tüm görevleri yerine getirmişçesine, mazlumane bir bakışla ateşin önünde otururken görülüyor. 6. Sezonun finali, Jon Snow’un Tower of Joy’da doğuşunu yansıtan bir görüntüyle kapanmıştı. Belki de 7. Sezon da aynı yolu takip edecektir?

Bran’in ne göreceği konusunda emin değiliz ama bir tahminde bulunmamız gerekseydi, Rhaegar ve Lyanna’nın da olduğu bir şeyler olabilirdi diye düşünüyoruz. Üstelik bu bölümün adı : ‘The Dragon and The Wolf (Ejderha ve Kurt)’.

White Walkers’lar duvarda gedik açacaklar

7. sezonun duvarın yıkılışıyla sonlanacağını düşünmeye alıştık. Ama şimdi emin değiliz. White Walkers’lar, Westeros’a ulaşmak için duvarı bütünüyle yıkmak zorunda değiller. Bir yerinde gedik açsalar, yeterli.

Üstelik şimdi anime edilen bir de ejderhaları var. İsterlerse duvarın korunmayan bir bölümünden ejderhayı uçurarak kapıları içerden açtırabilir, ölümsüz ordularını içeriye sokabilirler.

Kış hiç bu kadar yakın olmamıştı...