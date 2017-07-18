Game of Thrones'un 7. Sezon Galası İzlenme Rekoru Kırdı

Game of Thrones'un 7. Sezon Galası, yapımcı şirket HBO'nun raporlarına göre dizinin daha önceki galalarına kıyasla en yüksek izlenme sayısına ulaştı.

HBO(Home Box Office), şirketinin amiral gemisi konumunda olan Game of Thrones'un 7. Sezon galası yeni bir rekora imza attı. Pazar gecesi düzenlenen galada, dizi kadar izlenme sayısı da oldukça ses getirdi. HBO'nun yayın uygulamaları olan HBO GO ve HBO NOW'da şuana kadarki en yüksek anlık izlenme rakamlarına ulaşıldı.

7. Sezon galası, Televizyon, DVR, HBO GO ve HBO NOW yayınlarında toplam 16.1 milyon izleyici sayısına ulaştı. HBO'nun açıklamasına göre 6. Sezon galasına oranla bu yıl %50 izleyici artışı sağlanmış durumda.

İzleyen 16.1 milyon kişinin büyük bir çoğunluğu galayı paralı üyelikleri ile televizyon üzerinden izledi. Yaklaşık 10.1 milyon kişi tarafından izlenen TV gösterimi, geçen yıla göre %27 artış göstermiş durumda.

Galanın izlenme sayısındaki bu artış, Game of Thrones'un 7. sezonunun, bölümleri ortalama 25.7 milyon izlenen 6. sezonu gölgede bırakabileceğinin sinyallerini veriyor. Şayet televizyon ve yayın uygulamalarındaki izlenme sayısı ile şimdiden kendisini öne çıkarmış durumda.