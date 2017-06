Game of Thrones 7. Sezonu İçin Fan Yapımı Fragman!

Game of Thrones'un 7. sezonu için yayınlanmış fragmanları harmanlayarak daha kronolojik bir sıraya sokan YouTube kanalı, "Game of Thrones başlasın artık" diyenler için fan yapımı bir fragman sundu.

Game of Thrones’un 7. Sezon başlangıcına çok az bir zaman kaldı. 16 Temmuz’da ilk bölümü ile yeni sezona başlayacak Game of Thrones, bu sene çıtayı bir üst kademeye taşıyacak. Şimdiye kadar yayınlanan görseller ve fragmanlar, bu sezonun diğer sezonlara benzemeyeceğini zaten gösteriyor. Sayısız savaş potansiyeli ile bu sezon izleyeceğimiz Game of Thrones, bizleri çok mutlu edecek.

Game of Thrones’un yayınlanan fragmanlarını her ne kadar çok sevsek de normal olarak biraz kopuk kopuk anlatılmışlardı. Bu sorunu fark eden YouTube kullanıcısı Sebastian Hughes ise 7. sezon için yayınlanan videolardan yararlanarak ortaya daha komplike bir fragman çıkardı.

Normal fragmanlarla düzeninin farklı kurulmasından dolayı daha farklı anlamlara gidebilen fan yapımı fragmanda bile dizinin bu sezon neler vadettiğini görüyoruz.

Zaten her sezonu muhteşem olan bir dizinin bu sezon çok daha ayrı bir kaliteye ulaşacağını düşünüyorum. Savaşın ve akıl oyunlarının bol olduğu bir sezon bizleri bekliyor.

Game of Thrones’la ilgili yeni bilgiler geldikçe sizleri haberdar etmeye çalışacağız.