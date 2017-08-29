Game of Thrones'un 7. Sezonu Parçalanacak Rekor Bırakmadı!

Game of Thrones'un 7. sezonu, her sene olduğu gibi izlenme sayısında çok büyük bir artış yakalayarak bölüm başına ortalama 31 milyon izlenme sayısına ulaştı.

Game of Thrones’un 7. sezonunu geride bıraktık. Tüm sezonlar arasında en fazla eleştirilen sezonlardan birisi olan 7. sezon, iyisiyle kötüsüyle noktalandı. Bu süreçte ışınlanan karakterler ve bazı mantıksız olaylardan dolayı izlenme kalitesi düşmüş olsa da, dizinin genel hikayesi o kadar sağlam bir temel üzerine kurulmuş ki izlerken hiçbir şey umurunuzda olmuyor.

Bu sene ortaya çıkan hack olayları ile yine sallandığını düşündüğümüz Game of Thrones, tüm bu olaylara rağmen HBO’yu mutlu etmeyi başardı. Sezon 7, geçen yıla oranla ortalama %34’lük bir artış yakalayarak 31 milyon izleyici ortalamasına ulaştı. Bu sezon, canlı yayın, DVR, ve HBO’nun internet sayfası üzerinden izlenen bölümleri sayan HBO, bu rakamlarla birlikte çok sağlam paralar kazandı.

Dizinin sezon finalini 16.5 milyon insanın izlediğini açıklayan firma bununla birlikte en çok izlenen bölüm rekorunu da kırarken, DVR ve internet izlemeleriyle de sezon ortalamasını 34-35 milyon aralığında tutuyor.

Sezon 7, hiçbir şeyin Game of Thrones’un büyümesini durduramayacağının etkili bir hatırlatıcısı oldu. Bu rakamlara sızdırılan bölüm izlemeleri, hacklenen bölümlerde eklenince bölüm başına izlenme sayısının 100 milyonları geçtiğini söyleyebilirim. Yapılan tahminlere göre dizinin final sezonu tüm bu rakamları alt üst ederek birincilik koltuğuna oturacak.