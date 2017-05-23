  • Game of Thrones’un 7. Sezonuna Ait İlk Görüntüler Düştü!

Game of Thrones’un 7. Sezonuna Ait İlk Görüntüler Düştü!

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Heyecanla beklediğimiz GoT serisinin 7. sezonundan bazı görüntülere erişme şansımız oldu. Gördüğümüz kadarıyla nispeten minik olan ejderhalar, biraz daha büyümüşler.

Yayıncı kanalı HBO’yu dünya genelinde fenomen yapan popüler dizi Game of Thrones, 6 sezondur izleyicileri ekran başına kilitlemişti. Önceki sezonlara göre biraz daha kısa sürecek olan son iki sezon yavaş yavaş ekranlara gelmeye hazırlanırken, 7. sezona ait bazı görsellere de şimdiden ulaştık. 
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Yeni sezonunda Daenerys Targaryen’in Westeros’a ulaşması ve de sonrasında yaşanacak gelişmeleri konu edinecek dizide, ayrıca şu sıralar dünyanın en popüler sanatçıları arasında bulunan Ed Sheeran da yer alacak. Jon Snow, Arya, Sansa ve Littlefinger’ı gördüğümüz  görseller baz alındığında, sezonun büyük bir kısmının buralarda geçeceğini söyleyebiliriz.
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16 Temmuz 2017’de başlayacak ve toplamda 7 bölümden oluşacak Game of Thrones’un son sezonuna ait görselleri aşağıdan inceleyebilirsiniz.

Etiketler: Game of Thrones
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