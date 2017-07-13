  • Game of Thrones’un 7. Sezonuna Ait İlk Görüntüler Geldi!

Game of Thrones’un 7. Sezonuna Ait İlk Görüntüler Geldi!

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Kült dizinin yapımcısı HBO, bir sonraki sezona ait 8 yeni fotoğraf yayınladı. Fotoğrafların tümünün, gelecek sezonun ilk bölümüne ait olduğu belirtildi.

Yeni fotoğraflara göre 7. sezonda bir önceki sezonda yaşanan Bran Stark ve Meera Reed'in Duvar’ın ötesinden dönüş yolculuğu, Tarth’lı Brienne ve Podrick Payne'in Winterfell’e dönüşü ve Daenerys Targaryen’in Yedi Krallık’a ulaşması gibi hikayeler devam edecek.
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Dizinin yeni sezonuna ait fragmanında blunan, Cersei Lannister’ın “Doğudaki düşmanlar, batıdaki düşmanlar, güneydeki düşmanlar, kuzeydeki düşmanlar. Yolumuza ne çıkarsa yeneceğiz” sözlerini hatırlatan, elinde bir kadehin bulunduğu fotoğraf da yer alıyor.
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Fotoğraflardan yola çıkarak Jon Snow’un Kuzey’i savunma içerisinde olduğu, Daenerys Targaryen’in ise evine döndüğü görülüyor. 

HBO’nun yayınladığı tüm fotoğrafları aşağıdan görebilirsiniz.

Etiketler: Game of Thrones
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