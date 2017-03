Game of Thrones Fragmanında 'Gözden Kaçan 5 Çarpıcı' Detay!

Perşembe günü, Game of Thrones'un yedinci sezonuyla ilgili küçük çaplı bir fragman yayınlandı. Ancak, teaser trailer'da çoğu kişinin gözünden kaçan bazı ibretlik ifadeler ve ipuçları bulunuyor. Bunları sizin için derledik.

Game of Thrones, yakın geleceğin en kült dizilerinden biri. Bu başarısını fantezi dünyasını, inanılmaz bir gerçekçilik ve oyuncu performansı ile buluşturmasına borçlu. Game of Thrones'un altıncı sezon finali birbirinden etkileyici gelişmelere imza atmıştı. Öncü sezonların aksine sadece 7 bölüm sürecek sezon, ilginç bir teaser'la tanıtıldı. Ortada görsellik nanıma çok ciddi detaylar yok. Ancak teaser'da ardı ardına yayınlanan bazı görseller, gelecekle ilgili muazzam ipuçları veriyor.

Hepsini Yakın

Teaser'da tanık olduğunuz ilk cümle Daenerys Targaryen'den geliyor: "I know what my father was... what he did. I know the Mad King earned his name."

"Babamın ne olduğunu ve ne yaptığını biliyorum. Deli Kral ismini hak etti."

Kısacası bu ifade, Daenerys Targaryen'in duygularıyla değil, mantığıyla hareket edeceğini gösteriyor. Yine de Tyrion dışındaki Lannisterlara sempati beslediğini söylemek imkansız.

Çarkı Durdurmaya Değil, Kırmaya Geldim

Yine bir Darnerys cümlesi. Ejderhalarının annesine göre Lannister, Targaryen, Baratheon, Stark, Tyrell aileleri aynı çemberde dönüyor. Krom saçlı kraliçe ise çarkı toptan yok etmeyi hedefliyor.

Kırılan Mühürler

Teaser'da bir ejderha simgesinin dağılmasına tanık oluyoruz. Bu simgesel bir anlatım olabilir veya olmayabilir. Reddit'ten sızan dedikodulara bakılırsa, -eğer spoilerla karşılaşmak istemiyorsanız bu açıklamadan uzak durun- bir ejderha, Ak Gezenlerin Kralı tarafından ele geçirilecek.

Jon Snow'un Yeni Sözleri

Ak Gezenlerle çarpışan, hatta onların efendilerinden birini öldürmeyi başaran Jon Snow'un sözleri ürpertici: "Fark yaratan tek savaş bu. Büyük savaş burada."

Bizce çok da açıklamaya gerek yok yok: Kış artık geldi.

Garip Desenler

Teaser'ın sonunda garip desenlerden örülen bir ekran ile karşı karşıya kalıyoruz. Bu desenin benzerine üçüncü sezonda Jon Snow ve komutasındaki askerler şahit olmuştu. Altınca sezonda ise Bran Stark benzeri bir imge görmüştü. Karşımızdaki Ak Gezenlerin simgesinden başka bir şey değil. Anlamı ve neden çizildiği bilinmiyor.