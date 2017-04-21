Game of Thrones'un 7.Sezonundan 13 Yeni Fotoğraf!

Dünyanın en sansasyonel dizisi Game of Thrones için geri sayım başladı. Yayıncı kanal HBO heyecanı artırmak için 13 yeni fotoğraf yayınladı.

Dünyanın en popüler dizilerinden biri Game of Thrones'un yedinci sezonu Temmuz ayında başlayacak olmasına rağmen, henüz gerçek bir fragman yayınlanmadı. Bununla birlikte yayıncı kanal HBO ana karakterlere ait birbirinden ilginç fotoğrafları resmen yayınladı. Fragman için ne kadar bekleyeceğimiz belli olmasa da, en azından fotoğraflardan bazı sonuçlar çıkarabiliriz.

İlk fotoğrafta Jamie'nin yanında dikilen Cersei son derece endişeli gözüküyor. Elbette bunun nedeni King's Landing'te yaşanacak birbirinden büyük savaşlar. Hem içerisinin hem de dışarısının fokur fokur kaynadığını söyleyebiliriz. Ne olsa Ejderhaların Annesi Daenrys, yanındaki inanılmaz kuvvetlerle King's Landing'e ilerliyor. Tormund yine Brienne'a göz kırpıyor(dizide kahkahalar attıran anların, bu ikili arasında yaşandığını söyleyebiliriz), Petyr “Littlefinger” Baelish her zamanki gibi Sansa'nın aklını zehirlemeye çalışıyor. Görünüşe göre Davos, Jon Snow'a danışmanlık yapmaya devam ediyor. Bran Stark ise kızak üstünde oradan oraya sürüklenmeye devam ediyor. Jon Snow deri zırhı ve peleriniyle görevine hazır, fakat ortalıkta yine Ak Gezenler'e ait bir şey yok.

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