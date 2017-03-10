Game Of Thrones'un 7.Sezonunun Başlayacağı Tarih Açıklandı!

HBO'nun garip etkinliğinin ardından Game of Thrones'un 7. sezonun başlama tarihi de belli oldu. Nisan ayına alışan hayranlar, dişlerini biraz sıkmak zorundalar.

HBO, son derece ilginç bir tanıtıma imza atarak dizinin hayranlarını sosyal medyadaki canlı yayına kilitlemeyi başarmıştı. Her ne kadar istediklerimizi pek elde edemesek de etkileyici bir gösteriye tanıklık ettik. Nihayet dizinin 7. sezonu hakkındaki diğer detaylar da açığa çıktı.

Game of Thrones'un 7.sezonu, 16 Temmuz 2017'de başlayacak. Altıncı sezonun finalinde -Dikkat: Altıncı sezonu henüz izlememiş kişiler için ağır spoiler içerir- Daenerys Targaryen'in Westeros'a doğru yelken açmasına, Arya Stark'ın ailesinin intikamını almasına ve Jon Snow'un Kuzey Kralı seçilmesine şahit olmuştuk. Jon Snow'a göre "kış çoktan geldi.". Ölümden dönen kahramanımız haklı, Ak Gezenler kapılara dayandı: Büyük savaş nihayet başlamak üzere.

7. sezon, öncülerinin aksine sadece 7 bölümden oluşacak. Serinin yaratıcılarından David Benioff toplamda 15 bölüm olduğunu duyurmuştu. Dizinin son iki sezonu içinde olduğumuzu düşünürsek, final sezonu da 8 bölümden oluşacak. Kısacası efsanevinin sonuna tanıklık etmek için önümüzde çok az zaman kaldı.