HBO'dan 13 Saniyelik Game of Thrones Son Sezon Paylaşımı

HBO, resmi Twitter hesabından Game of Thrones’un 7. sezonu hakkında tüyler ürperten bir paylaşımda bulundu. 13 saniye bile sürse görüntü ‘tırsmamız’ için yeterli.

Game of Thrones’ta kimin demir tahta oturduğunun bir önemi yok, zira Westeros’taki herkes buz zombileri tarafından zaten öldürülüyor. HBO’nun pazarlama ekibi, şirketin resmi Twitter hesabından dizinin 7. sezonu hakkında tüyler ürperten bir paylaşımda bulundu. Yaklaşık 13 saniye süren görüntüde gördüğümüz ‘yaratık, ak gezenlerin lideri olan Night’s King, yani Gecenin Kralı.

Bu arada dün öğle saatlerinde, dizinin 7. sezonunu sabırsızlıkla bekleyenlerin merakını giderecek bir haber paylaşmıştık. Çok fazla detay göremesek de dizinin son sezonuyla ilgili 5-6 fotoğraf sızdırılmıştı, hemen şuradan bakabilirsiniz.