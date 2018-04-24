Altyazı Çevirmeni “eşekherif” Sosyal Medyaı Karıştırdı!

Dünyanın en popüler dizisi olan Game of Thrones’un altyazılarını “eşekherif” lakabıyla çeviren Cem Özdemir, bir başka çevirmene ait olan Westworld dizisinin merakla beklenen yeni bölümünü çevirdi. Sosyal medyada ise bu olayın ardından çevirmene karşı tepkiler gelmeye başladı.

Westworld, uzun süren bekleyişin ardından 2. sezonun ilk bölümüyle birlikte tekrar geri döndü. Yapay zekaların dünyasına giriş yaptığımız ilk sezon sonunda, onların gerçek dünyaya geçişlerine kadar gerçekleşen olayları izlemiştik. Diziyi Türkiye’de yayınlanmadan önce izlemek isteyenler ise internete başvurmuşlardı.

Destansı bir sezon finalinin aradından uzun süre bekletip geri dönen yapımın, internet ortamında tanınan çevirmeni “nehirin & ırmak” isimli birisiydi. İlk sezonu bütünüyle kendisi çevirmiş, hatta sezon finali yayınlandıktan sonra 7 saat içinde Türkçe altyazıyı hazır etmişti.

Game of Thrones’un çevirmeni olan ve ülkemizde adını en sık duymaya, okumaya alıştığımız çevirmenlerden “eşekherif” lakaplı Cem Özdemir, Westworld’ün yeni bölümü için kendi çevirisini yapıp takipçileriyle paylaştı.

Çevirmenin bu tavrından sonra sosyal medyada yeni bir tartışma yaşanmaya başladı. Çoğu kişi bir başka çevirmenin işine karıştığı için Özdemir’e tepki gösterdi. Ancak Westworld’ün ilk sezonundaki çevirileri sevmeyenler de destek çıktılar.

Alt yazı çevirmenlerinin bu işleri paylaştıkları platformlarda, bir dizinin çevirmeni başka bir diziyi kafasına göre çeviremiyor. Bu konuda çizilmiş net sınırlar olduğu için genelde diziler başlamadan önce kimin çevirilerini okuyacağımız da belli oluyor. Yani işin bir jargonu var ve buna çevirmenlik yapmak isteyen herkes uymak zorunda.

İşte eşekherif’e gelen tepkilerden ve destek mesajlarından bazıları:

Wesworld çevirmenlerinden de bir haber var: