Game of Thrones’un Bölümlerini Sızdırdığı Şüphesiyle 4 Kişi

Hint polis ekipleri, Game of Thrones’un yayına girmemiş bölümlerini sızdırdıkları şüphesiyle 4 kişiyi tutukladılar.

HBO, son günlerde başını epey ağrıtan ‘bölümlerin sızdırılması ve fidye talebi’ olaylarının arasından minik de sevineceği bir haber aldı. Hint polisi, bir teknoloji şirketinde çalışan 4 kişiyi Game of Thrones’un bölümlerini sızdırdıkları şüphesiyle tutukladı. Gelen bilgilere göre şirket, dizinin Hindistan’daki internet haklarını elinde bulunduran Hotstar adına bölümleri depoluyor.

En son dizinin 4 Ağustos’taki 4. bölümünü günler önce sızdıran korsanlar 1.5 terabaytlık veri çaldıklarını belirtmişler, HBO ise e-posta sistemlerinin tamamen ele geçirilmediğine inandıklarını açıklamıştı. Hindistan’daki tutuklamaların ise bilgisayar korsancılığıyla değil de sızdırılan bir bölümle ilgili olduğu söyleniyor.

Hindistan - Mumbai Emniyet Müdür Yardımcısı Akbar Pathan, gelen şikayetler üzerine başlattıkları soruşturmada dizinin 7. sezon 4. bölümünü izinsizce yayınladıkları şüphesiyle (yüksek ihtimalle de yayınlamışlar)tutukladıklarını söyledi.