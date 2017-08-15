  • Game of Thrones’un Bölümlerini Sızdırdığı Şüphesiyle 4 Kişi

Game of Thrones’un Bölümlerini Sızdırdığı Şüphesiyle 4 Kişi Tutuklandı!

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Game of Thrones’un Bölümlerini Sızdırdığı Şüphesiyle 4 Kişi Tutuklandı!
Hint polis ekipleri, Game of Thrones’un yayına girmemiş bölümlerini sızdırdıkları şüphesiyle 4 kişiyi tutukladılar.

HBO, son günlerde başını epey ağrıtan ‘bölümlerin sızdırılması ve fidye talebi’ olaylarının arasından minik de sevineceği bir haber aldı. Hint polisi, bir teknoloji şirketinde çalışan 4 kişiyi Game of Thrones’un bölümlerini sızdırdıkları şüphesiyle tutukladı. Gelen bilgilere göre şirket, dizinin Hindistan’daki internet haklarını elinde bulunduran Hotstar adına bölümleri depoluyor.
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En son dizinin 4 Ağustos’taki 4. bölümünü günler önce sızdıran korsanlar 1.5 terabaytlık veri çaldıklarını belirtmişler, HBO ise e-posta sistemlerinin tamamen ele geçirilmediğine inandıklarını açıklamıştı. Hindistan’daki tutuklamaların ise bilgisayar korsancılığıyla değil de sızdırılan bir bölümle ilgili olduğu söyleniyor.
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Hindistan - Mumbai Emniyet Müdür Yardımcısı Akbar Pathan, gelen şikayetler üzerine başlattıkları soruşturmada dizinin 7. sezon 4. bölümünü izinsizce yayınladıkları şüphesiyle (yüksek ihtimalle de yayınlamışlar)tutukladıklarını söyledi.

Etiketler: Game of Thrones
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