Game of Thrones'un Çekildiği Ünlü Alan Mahvolmuş Durumda!

Malta'nın turistler tarafından en çok ziyaretçi toplayan alanlarından biri olan Azure Window'a (Bulutsuz Pencere) erişim ciddi düzeyde yasaklandı.

Geçtiğimiz yıllarda; Malta'nın ünlü Azure (Bulutsuz) Penceresi, fırtınalı hava koşullarına maruz kaldıktan sonra taptaze bir görünüme sahip olmuştu. Jeologlar, Gozo adasının kuzeyatı kıyısındaki kemerli uçurumun çöktüğünü ve ziyaretçilerin geçtiğimiz yıl kemerin üstünden veya altından yürümesinin yasaklandığını açıklandı.

Doğa harikası eskiden böyle gözüküyordu

Çarşamba sabahı tahminler gerçekleşti ve doğa harikası, bambaşka bir görünüşe sahip oldu. Sular geri çekildikten sonra Azure Penceresi, biraz kurak bir görüntü ile bezense de hala muhteşem bir manzaraya sahip. Lakin arada ciddi bir toprak kayması gerçekleşti.

Game of Thrones'un ilk sezonunda Azure Penceresi ciddi bir önem teşkil ediyor. Khaleesi ve Khal Drogon'un düğünü tam bu noktada gerçekleşti ve çekimler Malta'da yapılmıştı.

Harikulade doğa mucizesi, sert rüzgarlar ve dalgalar ile sürekli boğuşuyor. Bu ise söz konusu alanda toprak kaymasına neden oluyor. Hatta Malta Başbakanı Joseph Muscat bile bu olaylardan dert yanıyor ve şaheserin yavaş yavaş kaybolması yönündeki endişeden dem vuruyor.

Mucizenin son hali

Malta Turizm Bakanı Edward Zammit Lewis, söz konusu felaketten ve suların çekilip, toprak kayması gerçekleştiğinden beri ülkenin önemli sayıda ziyaretçi kaybettiğini itiraf etti.