Game of Thrones'un Devasa Aşkı Bir Sapkınlıktan Geliyor!

Game of Thrones'da Brienne'i canlandıran güzel oyuncu Gwendoline Christie, Tormund'la olan sapkın ilişkiyi beklemediğini ve bu olayın kamera arkasında da devam ettiğini belirtti.

Game of Thrones’un 7. sezonu bitti ve sonunda oyuncular programlara katılarak merak edilen soruları yanıtlamaya başladı. Öncelikle belirtelim, yazının bundan sonrası 7. sezon hakkında spoiler içerebilir, o yüzden dikkatli olmakta fayda var.

Bu sene de Game of Thrones’da sayısız savaş, entrika ve politika gördük, ancak böyle bir aşk görmedik. Jon Snow ve Daenerys’ten bahsettiğimi düşündüyseniz yanılıyorsunuz, Tormund’la Brienne’nin devasa aşkından bahsediyorum. Yayınlanan son sezona göre tek taraflı bir aşk olarak gözükse de Brienne’i canlandıran Gwendoline Christie’ye göre durum biraz daha ciddi.

Dizide Tormund’u canlandıran Kristofer Hivju’nun bölümler çekildikten sonra bile karakterini canlı tutmayı sevdiğini söyleyen Christie, o bakışları sürekli hissettiğini söyledi. Tormund’un attığı o enfes bakışlardan önce konu ile ilgili haberi olmadığını söyleyen Christie, kendi senaryosunda sadece, “Tormund Brienne’ye bir bakış attı” yer alıyormuş. Yani bakışın şiddetli cinsel bir niyetin sonucu olduğunu bilmiyormuş karakterimiz.

Tüm merak edilen sorularla birlikte Amerika’nın ünlü şovlarından Late Night with Seth Meyers’a konuşan Christie, tüm bunlara rağmen Hivju’yu sevdiğini dile getiriyor.

Birisi yabani, diğeri de diyarın en büyük kadınlarından birisi olmasına rağmen dizinin en sevimli çifti olmayı başaran iki karakter yeni sezonda ne yaparlar bilemiyorum, bildiğiniz gibi son bölümde Night King’in duvarı yıktığı sırada Tormund’un da orada yer aldığı ve kaçıp kaçamadığı ile ilgili bir sahnenin oluşmadığı biliniyor. Tüm bunlar göz önüne alındığında dizinin yeni sezonunda ne olacağını kestiremiyoruz.

Tormund’un bakışları için “korkunç” diyen Brienne’nin de bir noktada yumuşayacağı ve Tormund’la birlikte dünyayı fetheden kocaman bebekleri olacağını umuyoruz. Bakalım 1.5 sene sonra çıkacak dizide neleri göreceğiz.