Game of Thrones'un Efsanevi Kılıcı Yeniden Dövüldü!

Dünyanın en sansasyonel dizisi Game of Thrones'un en ünlü silahlarından biri olan Eddark Stark'ın kılıcı, dizi hayranı demirciler tarafından dövüldü.

Modern zamanın demircileri, Game of Thrones'un ünlü kılıcı Ice'ın birebir taklidini üretmeyi başardılar. Söz konusu kılıç, daha önce Lord Of The Rings'te Anduril'in de birebir kopyasını döven efsanevi The Man at Arms tarafından üretildi.

Eddard "Ned" Stark'ın kılıcı olarak bilinen Ice, Game of Thrones'un ilk sezonunun ilk bölümünde Eddard Stark tarafından Kara Kale'den kaçan Will'i infaz etmek için kullanılmıştı. Eddard Stark'ın ölümünden sonra efsanevi kılıç eritildi ve eritilen Valyrian çeliğinden iki kılıç üretildi. Bunlardan biri nefretlik Joffrey Baratheon'a verilen "Widow's Wail(Dulun Feryadı)", diğeri ise kötülükten dönme yönünde büyük adım atan Jaime Lannister'a aitti. Jaime Lannister daha sonra kendi kılıcını Brienne of Tarth'a hediye etti. Brienne, Catelyn Stark'a sadakatini ilan ederek silaha Oathkeeper(Yemin Tutan) adını verdi. Elbette bu kılıçların en önemli özellikleri Ak Gezen efendilerini öldürebilme özelliği. Dünyada bu kötücül varlıkları yok edebilen tek bir madde var: Ejderha camı.

18 dakikayı geçen videoda söz konusu kılıcın birebir taklidinin dövülmesi anlatılıyor. Grup zaten Brienne of Tarth'ın kılıcı Oathkeeper'a can vermişti. The Man at Arms'ın üçüncü baş yapıtı ise hala kalbimizde yaşayan Ned Satk'ın kılıcı oldu.