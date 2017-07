Game of Thrones, daha önceki sezonlarına yakışır bir intikam durumu ile karşı karşıya.

Game of Thrones’da "yok artık, yuh, bu da olmaz" dediğimiz birçok an var. Yine de bunlar içerisinden birkaç tanesini bir kenara ayırıyoruz. Örneğin Red Wedding’in yeri her zaman ayrı olacaktır. Dediğim gibi birçok vahşi olay var, ancak hiçbiri Oberyn Martell’in başına gelenler gibi değil. Elbette böyle vahşice bir olayın Dorne cephesinden tepki gelecekti. Geçen sezon bunun sonucunda Cersei’nin canını yakan çok önemli bir olay yaşandı. Şu anda neredeyse tüm dünyayı yakabilecek kadar sinirli olan Cersei, 7. sezonun başlangıcında Euron Greyjoy’dan evlenme teklifi almış ve Greyjoy’un kendisini Cersei’ye kanıtlamasını beklemişti.

Dizinin dün yayınlanan ikinci bölümünde Euron Greyjoy’un Cersei’ye ne getireceği anlaşıldı.

Dikkat: Yazının sonrası yeni bölümle ilgili spoiler içerebilir. Bölümü izlemeyenlerin bir koşu dizinin yeni bölümünü izleyip öyle haberi okumasını öneriyoruz.

Euron Greyjoy, şu anda Dorne’ların başı olarak gözüken Ellaria Sand ve onun güzel kızı Tyene’i Cersei’ye armağan edecek gibi duruyor. Üstelik bu armağan, 3. bölümün ismi düşünüldüğünde son derece kanlı olacak izlenimi veriyor. 3. bölümün ismi bilmeyenleriniz için “The Queen’s Justice”(Kraliçenin Adaleti) olarak açıklandı. Cersei’nin bu bölümde kızını öldüren Ellaria’dan intikam alması bekleniyor. Çok yüksek ihtimal kızının canına karşılık Ellaria’nın kızı Tyene’in canı alınacak. Aslında baktığımızda Ellaria Sand’in 3 kızı var. Tyene Cersei’nin huzuruna çıkmış olsa da, Obara ve Nymeria onun kadar bile şanslı değildi. Euron bu kızları 'büyük bir zevkle' öldürdü.

Sizce Cersei, Elleria’nın kızını öldürüp intikamını alacak mı, yoksa akıllı bir kraliçe gibi davranıp savaşta Dorne’un kendi taraflarında yer almasını mı sağlayacak? Yorumlarınızı bekliyoruz.