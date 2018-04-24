Game of Thrones’un Ensest İlişkisi Emmy Ödülü Alabilir

Bu yıl düzenlenen Emmy Ödüllerine, Emilia Clarke (Daenerys Targaryen) ve Kit Harington (Jon Snow) başrol kategorisinde aday olacaklar.

Ekranların karşısına geniş bir kadroyla çıkan Game of Thrones, her sezon ölen karakterlerle çekirdek bir kadroya sahip oldu. Başlarda arka planda kalan Daenerys Targaryen ve Jon Snow karakterleri artık dizinin başrolü konumundalar. Aralarında çarpık bir kan bağı ve aşk bulunan ikili, hayranlar tarafından çok seviliyorlar.

Büyük başarılarına rağmen Game of Thrones henüz Emmy ödülü almayı başaramadı. Ancak bu yılki ödüllere başrol olarak Daenerys Targaryen ve Jon Snow katılacak. Sevilen oyuncuların popülaritesine güvenen dizi ekibi bu yıl ilk ödüllerini kazanabileceklerini düşünüyorlar. Daha önce yardımcı karakter olarak katılım gösteren Emilia Clarke ve Kit Harington ilk kez başrol adaylığında bulunacaklar. İlerleyen dönemde Daenerys Targaryen ve Jon Snow karakterlerine hayat veren oyuncuların, ödüllerde ne derece bir başarı göstereceğini hep birlikte göreceğiz.

Ayrıca ödül töreninde için Lena Headey (Cersei Lannister), Sophie Turner (Sansa Stark), Maisie Williams (Arya Stark), Nikolaj Coster-Waldau (Jaime Lannister) ve Peter Dinklage (Tyrion Lannister). Diana Rigg (Olenna Tyrell) olmak üzere birçok yardımcı Game of Thrones karakteri de adaylık gösterecek. Peki, sizce Game of Thrones bu yıl çok istediği ödülü almayı başarabilecek mi?