Game of Thrones'un Final Sezonu Beklenenden Geç Gelebilir!

Bu yaz 7.sezonu ekranlara gelecek olan Game of Thrones dizisinin 2018 yılında final yapacağı beklenirken dizinin yayınlandığı kanalın sahibi, finalin 2019 yılına aksayabileceğini söyledi.

Önümüzdeki günlerde merakla beklenen 7.sezonuyla birlikte ekranlara dönecek olan Game of Thrones dizisinin 2018 yılında yayınlanacak 8.sezonuyla birlikte final yapacağı biliniyordu ancak kanal yöneticisinden gelen açıklama, dizinin finalinin bir sonraki yıla aksayabileceğini gösteriyor.

Game of Thrones'un yayınlandığı HBO kanalının yöneticisi Casey Bloys, Entertainment Weekly dergisine yaptığı açıklamada Game of Thrones dizisinin finalinin 2018 yerine 2019 yılına sarkabileceğini söyledi. Bu açıklama ilk başta dizinin bir sezon daha fazla yayınlanarak 9. sezonda final yapacağı algısını oluşturup Game of Thrones dizisinin bir sezon daha uzayacağı konusunda dizinin hayranlarını sevindirse de Bloys, açıklamasıyla dizinin 1 sezon daha fazla yapmasını kastetmiyor.

Casey Bloys'un açıklamasına göre dizinin senaristleri David Benioff ve D.B. Weiss, final bölümü üzerine çalışıyor ancak henüz finalle ilgili net bir karara varılabilmiş değil. Bu nedenle Bloys, dizinin 8.sezonunun 2019 yılına ertelenebileceğini söylüyor. Bu da haliyle dizinin tutkunları için 1 yıl ekstra beklemek anlamına geliyor.

Dizinin final sezonunun 2019 yılına ertelenmesiyle ilgili görüşünüz nedir bilemiyoruz ama senaristlerin aceleci davranıp pek de hoş olmayan bir finalle diziyi bitirmesinden ziyade 2019'da tadı damağımızda kalacak bir final yayınlanması biz izleyiciler için daha iyi olabilir.