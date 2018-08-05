GoT'un Final Sezonuna Çağrılmayan Oyuncu, İpuçları Verdi

Game of Thrones'ta kilit rollerden biri olan Braavos Iron Bank Temsilcisi Tycho Nestoris'i canlandıran başarılı İngiliz aktör Mark Gatiss, final sezonuna çağrılmadığını belirtti.

Bildiğiniz üzere son dönemin en çok konuşulan dizilerinden biri olan Game of Thrones, serüvenine 8. sezonuyla nokta koymaya hazırlanıyor. Dizinin çekimleri artık tamamen tamamlandı geriye bir tek dizinin yayınlanacağı 2019 yılını beklemek kaldı. Ancak dizi hakkında tüm dedikoduları öğrenmek isteyen medya, dizinin eski ve yeni birçok oyuncusunu köşeye sıkıştıracak sorular sormaya devam ediyor.

Game of Thrones’un önemli karakterlerinden Tycho Nestoris karakterine hayat veren, aynı zamanda Sherlock dizisinde Mycroft Holmes’u canlandırmasıyla tanınan Mark Gatiss, dizideki karakteri ve Game of Thrones’un gidişatı yönündeki fikirlerini oldukça açık bir şekilde paylaştı.

Braavos’taki Iron Bank temsilcisi olarak özellikle Lannister ailesine sağladığı finansal destek ile dizide kilit rollerden birini üstlenen Gatiss, dizinin 8.sezonu için çağrılmadığını ve Cersei Lannister ile gerçekleşen sahnenin, karakterinin son sahnesini olduğunu belirtti.

Genel anlamda çoğu oyuncunun dizinin finalinde rolünün olup olmayacağını net bir şekilde belirtmediği röportajlara aşina olsak da Gatiss’in gerçek hayatta da Mycroft Holmes gibi açık sözlü olduğu bir kez daha kanıtlanmış oldu. Game of Thrones içinde ölümüne dair bir sahne bulunmadığını ve karakterin hayatta olduğunu belirten Gatiss: “Tabii kafamın bir ejderha tarafından koparıldığını söylenirse de şaşırmayacağım; sahnem olmaksızın öldüğümü de söyleyebilirler.” sözleri ile alaycı bir şekilde karakteri hakkındaki fikirlerini paylaştı.