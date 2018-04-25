Game of Thrones Finalini Anlatmanın Cezası 120 Milyon TL

"Game Of Thrones" adlı dizinin yapımcısı, dizinin finali hakkında bilgi sızdırılmasını önlemek amacıyla oyunculara 30 milyon dolarlık sözleşme imzalattı.

Tüm dünyada izlenme rekorları kıran Game Of Thrones'un 2019 yılında ekranlara gelecek final sezonu için olağanüstü önlemler alınıyor.

Senaryonun tamamı, oyunculara bile verilmedi

Daha önceki sızdırma olaylarını önlemek maksadıyla dizi için birden fazla final çekilmiş, oyunculara senaryonun bütünü verilmemişti. Yapımcıların aldığı bu yeni tedbirlere servetlik sözleşmeler de eklendi.

30 milyon dolar (120 milyon TL) ceza

Final senaryosunu önceden okuması gereken başrol oyuncuları, en küçük bir detay sızdırması halinde 30 milyon dolar tazminat ödemek zorunda kalacak.

Yeni sezon ne zaman başlayacak?

Game Of Thrones dizisiyle ilgili gerçekleştirilen açıklamalar doğrultusunda, Game of Thrones'un sekizinci, yani final sezonu 6 bölüm olacak ve 2019 yılında yayınlanacak.