GoT Görüntü Yönetmeninden LG V30'un Kamerasına Büyük Övgü!

Game of Thrones, Westworld gibi dizilerde görüntü yönetmenliği yapan David Franco, yakından incelediği LG V30'dan övgüyle bahsetti.

Samsung ve Apple’ın başarılı telefonları arasında kaynayan LG V30, piyasaya çıkmasının ardından deneyimlenen kullanıcılar tarafından olumlu yorumlar almaya başladı. Olumlu yorumu yapanlar arasında özel bir kullanıcı da var. LG V30’u test ederek özellikle kamerasının başarısına vurgu yapan ünlü görüntü yönetmeni David Franco, beklenilen tüm telefonların çıktığı bir dönemde LG V30’a bir şans verilmesi gerektiğini düşünüyor.

Game of Thrones, Westworld ve Azınlık Raporu gibi projelerde görüntü yönetmenliği yapan Franco, LG V30’la “Bir Günlük Hayat” isimli video çekti. Birbirinden farklı ortamlarda çektiği videoları birleştirerek hoş bir video yaratan yönetmen, telefonun yazılımında yer alan bazı özellikleri çok beğenmiş gibi gözüküyor.

Telefonla ilgili Adweek’e konuşan Franco, “neden LG V30”u sevdiğini açıkladı. Yönetmenin açıklamaları pek çok kişinin aradığı özellikleri adeta özetliyor. “Her şeyi hızla belgelemek için akıllı telefonumu kullanıyorum. İş dışında bana ilham veren şeyleri, çocuklarımı, yerel alanları keşfederek ilgimi çeken şeyleri kaydetmeyi çok seviyorum. Bu yüzden yalnızca kullanımı kolay bir kameraya ihtiyacım var; bu sebeple LG V30 fotoğraflarım ve videolarım için harika bir kalite sunuyor.” dedi.

Sinematik video çekmek için LG’ye kendisinin başvurduğunu belirten Franco, “Bir görüntü yönetmeni olarak video kalitesinin önemini biliyorum, bu nedenle zengin, yüksek kaliteli videolar üreten bir telefona sahip olmak çok rahat. Kişisel tecrübelerime göre bu telefon barı yükseltiyor ve herkese profesyonel video özellikleri getiriyor” dedi.

LG V30’un kamerasına bakacak olursak, lazer oto fokus ve OIS destekli 16 MP+13 MP çözünürlüğünde çift arka kamera var. Bu kameralardan 16 MP olanı f/1.6 diyafram aralığına sahipken 13 MP olanı f/1.9 diyafram aralığında yer alıyor.

Peki, siz de Franco’nun savunduğu kadar LG V30'un başarılı bir kamerasının olduğunu düşünüyor musunuz? Yorumlarınızı bekliyorum.