Game of Thrones'un Khal Drogo'su, Kratos'u Oynamak İstiyor

Game of Thornes serisi ile ününe ün katan Jason Momoa, God of War'un olası film uyarlaması için kesinlikle Kratos'u canlandırmak istediğini belirtti.

Son dönemlerde oyunlara dair film uyarlamalarının bir kısmının ne derece başarılı olduğu ortada. Bunun en güçlü kanıtı olarak kesinlikle Resident Evil’ı verebiliriz. Milla Jovovich'in karaktere olan mükemmel uyumu sayesinde, bu film hala adından sıkça söz ettiriyor. Fakat bunun yanında bu tür oyun uyarlaması filmler bazı riskleri de içinde taşıyor. Bununla birlikte bugünkü konumuz olan oyun, kesinlikle bu tür zaaflar barındırmıyor; filminin çekilmesi durumunda gişe başarısının yeterli olacağını öngörmek hiç de zor değil. Evet, God of War’dan bahsediyoruz!

Henüz ortada oyunun film uyarlamasına dair bir dedikodu olmasa da başrol şimdiden belli diyebiliriz. Game Of Thrones’un eski yıldız oyuncu Jason Momoa, kendisinin bu karakter için mükemmel olacağını düşünüyor.

Justice League gibi bir filmde, standart olarak çok sönük bir karakter olan Aquaman’e kattığı müthiş özellikler düşünüldüğünde, temelde oldukça güçlü ve karizmatik bir karakter olan Kratos’a neler katabileceğini düşünmek bile God of War hayranlarını heyecanlandırmaya yeter diye düşünüyoruz.

Comic Con sırasında kendisine yöneltilen, ‘Sony, size bu filmde oynamanız için teklifte bulunsa cevabınız ne olurdu?’ sorusuna ünlü aktör, ‘Kesinlikle Evet! ' cevabını vererek, bu oyun uyarlamasına dair duyduğu heyecanını dile getirdi. Siz Webtekno takipçileri ne düşünüyorsunuz: Şanlı Kratos’u Jason Momoa’dan daha iyi canlandırabilecek bir aktör tanıyor musunuz?