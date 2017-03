Khaleesi Bu Kez Bir Korku Filminin Yıldızı Olacak

Game of Thrones dizisindeki Khaleesi rolüyle tanıdığımız Emilia Clarke, bu kez korku filmi projesinde izleyicilerle buluşacak.

Bugüne kadar dizi tarihinin gelmiş geçmiş en çok sevilen dizilerinden biri olan Game of Thrones, bu yıl 8. sezonuyla birlikte ekranlara veda ediyor. Birçok kişi dizinin parlayan yıldızı Emilia Clarke'ı ya da dizideki adıyla Khaleesi'yi bir daha ekranlarda ne zaman göreceğini merak ederken dizinin son sezonu sürdüğü halde Clarke bir korku filmiyle izleyicinin karşısına çıkıyor.

Daha önce Me Before You ve Terminator: Genisys gibi filmlerde de rol alan ve yıldızı Game of Thrones ile parlayan Emilia Clarke'ın başrolünü üstlendiği korku filmi Voice from the Stone, Nisan ayında ABD seyircisiyle buluşacak.

Sürükleyici hikayesinin yanı sıra film, Emilia Clarke'ın Game of Thrones dizisinden sonra da hayatımızdan çıkmayacağının en önemli işaretlerinden biri.

Game of Thrones'un Khaleesi'si Emilia, bu kez rol aldığı yeni filminde 1950'li yıllarda yaşayan hemşire Verena'yı canlandırıyor. Filmde Verena, annesini kaybettikten sonra bir daha konuşamayan ve annesinin tüm mirasının kendisine kaldığı genç çocuğu tedavi etmek üzere görevlendiriliyor ancak çocuğu gözlemlediğinde villanın duvarları arasına sıkışmış bir güçlü ve dünyevi kişiliğin büyüsüne kapıldığını fark ediyor.

Filmin ülkemizde vizyona girip girmeyeceğine dair bir bilgi yok. Ayrıca filmin trailer'ını hemen aşağıdan izleyebilirsiniz: