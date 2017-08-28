Manipülasyon Uzmanı 'Littlefinger'ın Uzun Vadeli Planı Neydi

Manipülasyonların kralı Littlefinger'ın uzun vadeli planı tam olarak neydi? Gizlice gerçekleştirdiği planları ile tüm diziyi etkileyen karakterimizin tüm bunları neden yaptığı artık biliniyor.

Game of Thrones’un ilk bölümünden beri hep gölgelerde saklanan, ancak bütün önemli olayların arkasından sinsice çıkan bir karakter vardı. Bazı izleyicilerin idolü haline gelen Petyr Baelish’den bahsediyorum. Ya da diğer adıyla “Littlefinger” diyebiliriz.

Yazının buradan sonrası 7. sezon finali ve öncesi hakkında spoiler içeriyor. Dikkatli olmanızı öneriyorum.

7. sezon’da Sansa’yı içten içe doldurmaya çalışan bir karakter olarak gördüğümüz Baelish'in neden Winterfell’de saklandığı bilinmiyordu. Bazı kişilere göre o, en iyi yaptığı işi yapıyor ve yine devasa bir oyun oynuyordu. Littlefinger’ın işlerinin tıkırında işlediğini düşünüyorduk ki, “Ejderha ve Kurt” bölümünde yıllardan beri izlemekten keyif aldığımız karakterin belki de hak ettiği sonu gördük.

Neler Öğrendik

Yıllarca Sansa’yı manipüle ederek yalanlar söyleyen Baelish, son bölümle birlikte tüm planlarını ortaya döktü. Peki, bu sinsi karakterin dizi boyunca yaptığı somut adımlar neydi?

Littlefinger, Lysa Arryn’i Vale’in kontrolünü ele geçirmek için Moon Door’dan iterek öldürdü.

Jon Arryn’i öldürmek için Lysa’yla ortak çalışarak zehir kullandı.

Littlefinger, Lysa, Ned ve Catelyn Stark’a, Lannister’ların Jon Arryn’i zehirlediğini söyleyerek haneler arası gerilim oluşturdu.

Ned Stark’a ihanet eden Littlefinger, sevilen karakterin King Joffrey tarafından öldürülmesini sağladı.

Lifftlefinger, Bran’i öldürmek için kullanılan hançeri, Tyrion Lannister’ın gönderdiğini söyleyerek olayları Lannister hanesine çevirdi.

Bu ve bunun gibi pek çok olay yaşatan Baelish'in tüm bunları neden yaptığını tahmin etmek güç, ancak genel bir kitleye göre her şeyi aşk uğruna yaptığı biliniyor. Ned’in karısı Catelyn Stark’a aşık olan Littlefinger, tüm hayatını sevdiğine kavuşacak güce sahip olması için kurguladı. Catelyn ölünce de aynı sevgiyi Sansa için hissetmeye başladı. Bunun için Lysa’yı ve yüzlerce farklı karakteri kullandı.

Tüm bunlara rağmen son bölümde Sansa’nın belirttiği gibi hep sevdiği kişilere zarar vermiştir. Baelish öyle bir karakterdi ki hangi repliğini yazacağımızı şaşırıyoruz. O yüzden yorumlara sizin en çok beğendiğiniz Littlefinger repliğini yazmanızı bekliyoruz.

Baelish: Yalnızca bir kadını severdim, yalnızca bir. Tüm hayatım boyunca. O da kız kardeşindi.