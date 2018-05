Game of Thrones’un Nasıl Biteceğini Oyuncular Bile Bilmiyor

Sevdiğimiz hatta hayranı olduğumuz dizilerin her bölümü bizler için büyük önem taşıyor. Ancak her güzel şeyin sonu olduğu gibi sevdiğimiz dizilerinde bir finali var. Bu noktada eminim ki sizler de benim gibi dizi oyuncularının finallerin nasıl olacağını bildiğini sanıyorsunuz. Ancak durum hiçte öyle değil.

Dünyanın dört bir yanından milyonlarca fan kitlesine sahip olan “Game of Thrones” dizisinin her bölümü adeta ayrı bir sinema filmiymiş gibi ilgi çekiliyor. Her ne kadar dizinin bitmesi seyircileri derinden üzse de her şeyin olduğu gibi bunun da bir sonu var.

Hiçbirimizin bilmediği ama elbette ki fikri olduğu dizinin finali, bizim gibi dizi oyuncularının da merakını kazanıyor. İnanması güç olsa da, konuyla ilgili açıklama yapan Game of Thrones’un Daenerys Targaryen’ı Emilia Clarke, dizinin nasıl biteceği hakkında fikri olmadığını belirtti. Dizi sayesinde büyük bir sevgi ve saygınlık kazanan ünlü oyuncu, övgü dolu oyunculuk kariyerinden de söz etti.

Hollywood Reporter ile gerçekleştirdiği konuşmasında Clarke, Game of Thrones’un muteşem bir yapı olduğundan ve yaratıcılarının hiç kimseye final hakkında tüyo vermediği söyledi. Ünlü oyuncu sözlerinden kesinlikle ciddi olduğunun altını çizerken, senaristlerin belki de kendilerine güvenmiyor olacağını belirtti. Bizce de bu mümkün olabilir çünkü muhtemelen birçok kişi, diziyi finalini merak ettiği için izliyor.