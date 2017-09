Bryan Cogman "GOT"un Öncesinin Dizisinin Yazarı Oluyor

Game Of Thrones'un prodüktörü ve senaristlerinden biri olan Bryan Cogman, dizinin öncesini anlatan ve final sezonundan sonra yayınlanmaya başlayacak olan 5 diziden birinin senaristliğini üstleniyor

Hatırlarsanız daha 7. sezon başlamadan önce Game Of Thrones'un finalinden sonra, dizinin geçtiği zaman diliminden öncesini anlatan 5 ayrı dizinin prodüksyon sürecine girdiği her yerde duyulmuştu. Dizinin başarılı bölümlerinin yazarı ve prodüktörlerinden biri olan Bryan Cogman'ın Game Of Thrones'un hikayesinin öncesini anlatacak dizilerden birinin senaristi olacağı ortaya çıktı.

Bu dizinin ana finalinden sonra çıkacak dizilerle ilgili, serinin hayranlarının aklındaki en büyük soru bu diziler orijinali kadar iyi olup olmayacağıydı. Ancak HBO Game Of Thrones'dan ekmek yerken serinin hayranlarını da kırmamaya kararlı gibi gözüküyor. Cogman dizinin prodüktörü olarak işin en içinde olan isimlerden biriydi. Ayrıca dizinin genel anlamda sevilen ve toplamda 11 tane bölümün de senaristliğini yapmıştı.

"Cogman'ın seride senaristliğini yaptığı en son bölüm olan 7 sezonun 2. bölümünden bir görüntü"

Şu an için daha bu diziler uzak gibi görünüyor olsa da, sevilen serinin öncesini anlatacak olan 5 dizi şimdilik emin ellere emanet ediliyormuş gibi gözüküyor. Yine de 8. sezon ile birlikte yapılacak finalden sonra bu dizilerin başarısını ancak kendi gözlerimizle görebileceğiz. Siz ne düşünüyorsunuz? Serinin öncesini anlatacak olan diziler, sizce Game Of Thrones kadar sevilecek mi?