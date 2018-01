Game of Thrones’un Final Sezonu Tarihi Açıklandı

2017’de yayınlanan bölümleriyle pek çok soruyu arkasında bırakan Game of Thrones’un 6 bölüm sürecek final sezonu için tarih 2019 olarak açıklandı.

2017’nin ve önceki senelerin en popüler konuları arasında yer alan Game of Thrones’un heyecanla beklenen 8. ve final sezonu için HBO’dan yeni bir tarih geldi. HBO, 2018’de diziyi bekleyen milyonlarca insanı üzecek bir açıklama yaparak bu yıl yeni bir Game of Thrones gelmeyeceğini açıkladı.

Şirketin yaptığı açıklamaya göre Game of Thrones’un yeni sezonu 2019’da yayınlanacak. Dizinin 7. sezonu bittiğinde en az bir buçuk yıl yayınlanmayacak demiştik, ancak bu bilgiler ışığında dizinin yaklaşık 2 senelik bir ara verdiğini görmüş olduk. Kesin tarih hakkında net bir bilgi vermeyen şirket, yalnızca 6 bölüm olacak final sezonunu resmi Twitter hesabından 2019’da yayınlayacaklarını açıkladı.

Dizinin final sezonunda David Benioff & D.B. Weiss isimlerinin dışında David Nutter ve Miguel Sapochnik de yönetmen koltuğunda oturacaklar. Son sezon 6 bölüm olmasına rağmen 40 dakika civarında süren günümüz dizilerden farklı olarak her bölümü 70-80 dakika sürecek. Bu da her bölümün bir film gibi olmasını sağlayacak. Game of Thrones’un final sezonunu 2019’a çekerek hem daha kaliteli bölümler yapılabilecek, hem de gelecek yıllarda çıkacak yeni spin-off’lar için hazırlanma süreci olacak.

İzleyicilerden birisi olarak, dizinin 2019’a sarkmış olması üzdü. Şahsen Game of Thrones’un bitip, yerine yeni spin-off projelerinin gelmesini beklerdim. Peki, siz bu tarih hakkında ne düşünüyorsunuz? Yıllar sonra Game of Thrones’suz bir yıl geçirmek sizleri de üzecek mi?