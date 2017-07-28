Game of Thrones'un Sevilen Karakteri Yeni Bölümde Ölecek!

Game of Thrones'un 7. sezonu çok hızlı başladı. Henüz 2 bölümü geride bırakmamıza rağmen sayısız ölüm ve denge savaşları gördüğümüz dizinin yeni bölümünde, ölmesine kesin gözüyle bakılan bir karakter var.

Game of Thrones’un yeni bölümünde ölecek yeni karakterler var desek bu sizi şaşırtır mıydı? Ölen Daenerys, Jon veya Cersei değilse şu anda neredeyse herkesin potansiyel ölü olduğunu tahmin ediyoruz. Tabii aynı tehlike yukarıda saydığımız isimler için de geçerli.

Yine de sevdiğimiz bir karaktere kötü şeyler olunca insan ister istemez üzülüyor.

Yazının bundan sonrası geçmiş hakkında spoiler içerebileceği gibi yeni bölümler hakkında da tahminler içerebilir.

Uyarımızı yaptığımıza göre dizinin geçmişinde yaşadığımız çarpıcı ölümleri hatırlatabiliriz. Örneğin Red Wedding katliamı ya da çok daha yakın bir tarihte gerçekleşen Hodor’un ölümü hepimizi üzmedi mi? Hodor çok ön planda bir karakter olmamasına rağmen yönetmenin konuyu çok iyi işlemesinden dolayı çok etkileyici bir sahne yaşamıştık.

Bu pazar akşamı yeni bir Hodor olayı ile karşılaşabiliriz. Bir önceki bölümde Missandei ile yakınlaşan Grey Worm, dizinin 3. bölümünde ölecek gibi duruyor. Bunu söylememizin bir sebebi var. Dizide yapılan araştırmalar sonucunda ölen karakterlerin çoğu bir bölüm önce mutluymuş. Yani bir bölüm önce hayatının şüphesiz en güzel gününü yaşayan Grey Worm, 3. bölümde göreceğimiz Casterly Rock kuşatmasında öldürülerek gözlerimizi yaşlı bir şekilde bırakabilir. Zaten dizinin geçmişine bakınca kısa süre önce mutlu olup sonrasında ölen kişilerin çok fazla olduğunu görebilirsiniz.

Catelyn Stark

Talisa Stark

Robb Stark

Ygritte

Oberyn Martell

Dizi kitabın önüne geçtiğinden beri önemli bir karakter ölmediği(ölse de geri getirildiği) düşünülürse, Grey Worm Missandei’nin acısı ile birlikte çok etkili bir sahne olacaktır.

İnsanlığını yeniden hatırlayan bir askerin huzur dolu birkaç gün geçirmeden ölecek olması sizleri üzer mi? Yorumlarınızı bekliyoruz.