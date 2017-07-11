Game of Thrones Oyuncusundan Diziyle İlgili Üzücü Açıklama

Game of Thrones'un sevilen oyuncusu Emilia Clarke, diziyle ilgili üzücü açıklamalar yaptı. Dizi bittikten sonra başka bir Game of Thrones projesinde yer almak istemediğini söyleyen güzel oyuncu, bu konuda hayranlarını üzdü.

HBO’nun herkes tarafından merakla beklenen dizisi Game of Thrones 16 Temmuz’da Amerika’da, 17 Temmuz’da da Digitürk aracılığı ile ülkemizde yayınlanacak. 7. sezonla izleyicilerin karşısına çıkmasına çok az bir zaman kalan dizinin kilit karakterlerinden Daenerys Targaryen’i canlandıran Emilia Clarke, son derece çarpıcı ve bir o kadar da üzücü açıklamalar yaptı.

Önümüzdeki sene yayınlanacak 6 bölümle macerasını sonlandıracak Game of Thrones’un normal olarak spin-off projelerinin olması planlanıyor. Bu projelerde Game of Thrones’da oynayacak karakterlerin olması bekleniyordu, ancak Daenerys karakteriyle herkesin sevgilisi haline gelen Clarke, dizi bittikten sonra spin-off projelerinde yer almayacağını açıkladı.

Clarke, Rolling Stone’a yaptığı açıklamada, “Devam projelerinin olacağına kuşkum yok. Ama ben bir sezon daha oynuyorum ve sonra bitiyor” dedi. Londra kökenli güzel oyuncu, 2011’den beri bu projede yer aldığını ve daha fazla devam ederse kimliğinin bozulabileceğinden korktuğunu belirtti.

Daha farklı karakterlerle adından söz ettirmek isteyen Clarke, bu konuda adımlar atmaya devam ediyor. Daha önce Terminatör, Senden Önce Ben gibi farklı projelerde yer alarak geniş çaplı bir oyuncu olduğunu herkese gösteren Clarke, 2018’de yayınlanacak Han Solo filminin kadrosunda da yer alıyor.