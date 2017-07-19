Game of Thrones'un çok sağlam başlayan yeni sezonunun ilk bölümünde gözden kaçtığına emin olduğumuz çok önemli bir detay yer alıyordu. Ne olduğunu merak ediyorsanız hemen bahsetmeye başlayalım.

Game of Thrones, bizleri çok uzun süreler boyunca bekletmesinin ardından sağlam bir bölümle yayın hayatına başladı. Kimin kiminle savaştığının belli olmadığı bir ortamda başlayan 7. sezonun ilk bölümü, savaştan daha çok önemli metinler içeriyordu. Örneğin geçen sene herkesin hayran olduğu Lyanna Mormont, bölümün başlarında muhteşem bir konuşma daha yaptı.

Uyarı: Haberin devamı ilk bölümle ilgili ciddi spoiler içermektedir. O yüzden bölümü izlemediyseniz ve spoilerlarla sorunlar yaşıyorsanız, sonrasında bize küfür etmemeniz için diziyi izledikten sonra geri dönmek şartıyla haberi kapatmanızı öneriyoruz.

Erkekler benim için savaşırken ben ateş başında örgü örmeyeceğim. Küçük olabilirim Lord Glover, bir kız olabilirim ama en az sizin kadar kuzeyliyim… Kuzeyi savunmak için sizin izninize ihtiyacım yok. Ayı Adası’nda bütün erkek, kadın, oğlan ve kızlarla eğitimlere başlayacağız.

Arya Stark'ın çok uzun süreler boyunca aldığı eğitimin sonucunu, bölümün giriş kısmında Red Wedding'in imtikanı çok acı bir şekilde almasıyla gördük. Bütün o sıkıcı sahnelerin karşılığını tek bir sahne ile veren senaryo ekibine şükranlarımızı sunuyorum.

Bu gibi güzel sahnelerin dışında gözlerden kaçtığını düşündüğümüz çok önemli bir detay var. Bugün sizlere bu detaydan bahsedeceğiz.

Mormont Yaşayacak mı?

Gri hastalığına yakalanan Jorah Mormont’u üstat olmak isteyen Samwell’in yanında, Oldtown’da gördük. Hastalığının ilerleyip bütün elini kaplamış olduğunu gördüğümüz sahnede Mormont'un kendi isteğiyle mi yoksa zorla mı kapatıldığı bilinmiyor, ancak bölümün devamında Samwell’in, Mormont’un kurtulmasını sağlayacak çok önemli bir detayı bulacağını biliyoruz.

Buradaki önemli detay, Beastmodekait isimli bir Reddit kullanıcısı tarafından bulundu ve bölüm ilerlerken doğru noktayı yakalamayı başardı.

Zaten bölüm net bir şekilde ejderha camı üzerine kurulmuştu. Samwell’in ak gezenlere karşı bir üstünlük bulmak için gizlice çaldığı kitap, ejderha camının kullanım alanları ile dolu. İşte Samwell bu kitabı araştırırken kimsenin gözüne çarpmayan, ancak orada kabak gibi duran bir tarif var. Ejderha camının hastalık için iyileştirme yöntemi olarak kullanılmasını anlatan sayfa, Samwell’in bir çılgınlık yaparak Mormont’un hayatını kurtarma çabasını içerecek gibi duruyor.

Ejderha camının güçlü bir malzeme olduğunu zaten biliyoruz, ancak dizide Mormont’u iyileştirecek şeyin ejderha camı olduğunu anlamak için birkaç sürpriz daha var.

7 sezonluk dizi boyunca bu gri hastalığını durdurabilen tek bir kişi vardı, o da Prenses Shireen’di. Peki bu hastalığı nasıl durdurdu?

DragonStone’un önceki sakini Stannis’in kızı Shireen’in bu “durdurulması imkansız” gri hastalığını durdurmasının formülü ejderha camından geçiyor. Sonuçta her yerde ejderha camının olduğu DragonStone'da yaşıyordu kız. Dizide bundan bahsedilmiyor, ancak 7. sezonun ilk bölümü ile birlikte bunun bu şekilde olduğu daha çok netleşti.

Tahminlerimize göre Samwell, Mormont’u kurtarmak için ejderhacamını kullanacak ve karakterimiz bir kez daha sevdiği kadının elini tutabilecek.

Ed Sheeren'i Görenler Parmak Kaldırsın

Bu olayı çözümlediğimize göre, birçok kişinin fark edeceği üzere dizide sürpriz bir isim daha yer alıyordu. Bu sürpriz isim, asker olarak diziye eklenen Ed Sheeren’dan başkası değil.

Game of Thrones’un ilk bölümünde gözümüzden kaçtığını düşündüğümüz detaylar varsa yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz.