Game of Thrones'da Büyük Soru: Bu Zincirler Nereden Çıktı?

Game of Thrones'un son bölümünde mantıksız olarak görülen bir soruna değindik. Sorunun ucu açık, ancak umarım yakında cevabını alabiliriz.

Game of Thrones, son sezonda inanılmaz bir hızla ilerliyor. Bu durum bizi rahatsız etmesine rağmen tek rahatsız olduğumuz konu bu değil. Game of Thrones’u ilk sezondan itibaren, aşırı detaycı bir dizi olarak gördük. O yüzden dizi bir yerde olmaktan çok o yere gitme serüvenlerini içeriyordu. Durum böyle olunca son sezonda yaşanan olaylarda anlam karmaşası yaşamaya başladık. Haritayı yok sayan senaristler, bir yerden bir yere gitmek için yeni bir yol bulmuş gibi diziyi inanılmaz bir şekilde hızlandırdılar ve bunu yaparken de mesafelere dikkat etmemeye başladılar.

Haberin bundan sonrası Game of Thrones 7. sezon 6. bölüm hakkında ciddi spoilerlar içermektedir. Sonra yok sen spoiler verdin, neden verdin, lanet olsun sana demeyin.

Uyarımızı yaptığımıza göre konumuza dönebiliriz. Game of Thrones’un son bölümünde Dany’nin en zayıf ejderi olarak kabul edilen Viserion’un ölümünü izledik. Herkes ejderlerin ölümü Cersei’nin elinden olacak derken, bizzat Night King’in kişisel başarı örneği göstererek yere serdiği Viserion, düştüğünde altındaki buzulu parçalayarak suya düşmüştü. Bunun ardından ortaya çıkan zincerler de diziyi izleyen herkese “yok artık” dedirtti. Tamam, senaristleri anlıyoruz, ejderhalardan birisini Night King’e geçirerek duvarı geçmenin yollarını arıyorlar, ancak bunu bu kadar düşüncesizce anlatmasanız da olurdu.

Belki son bölümde Night King’in geleceği gördüğü anlaşılacak ve zincirleri o yüzden hazır tuttuğu sonucu ortaya çıkacak. Yine de bu, olayın mantıksızlığını gidermiyor. Jon ve yüzük kardeşliğini ölülere karşı koruyan suyun içine giden ejderhayı kimler gitti de zinciri soktu? Üstelik zincir çok hafif de değil. Hadi ölüleri kontrol eden Night King kuklalarını suya soktu diyelim, bu ölüler ejderha anatomisini nasıl biliyorlar? Zincirleri Viserion’un kanatlarına zarar vermeden sokmayı başaran bu aşırı zeki arkadaşlarımız, el birliği ile Viserion’u sudan çıkartmayı başarıyorlar.

Eskiden her konusunu belirli bir mantık çerçevesinde yapan Game of Thrones, bu sene birçok olayda bu mantıksızlığa başvurdu. Belki de zincirlerin belirli bir açıklaması olacak, ancak açıklamanın geçmişi olmadığı için çok geçiştirme açıklaması olacağını düşünüyorum. Peki, siz son bölümde yer alan zincirler ve tüm olaylar hakkında ne düşünüyorsunuz? Zincirlerin mantıklı bir açıklaması var mı, yoksa ileride olacak mı? Yorumlarınızı bekliyoruz.