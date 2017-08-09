Game of Thrones'un Ünlü Savaş Sahnesi Nasıl Çekildi? (Video)

Game of Thrones'un son bölümünde ejderhanın gücünü gördüğümüz o efsane savaş sahnesinin nasıl çekildiğini merak ettiniz mi? Game of Thrones tarafından yayınlanmış 14 dakikalık videoda bu sahneyi bir de böyle izleyin.

Öncelikle bu yazımız Game of Thrones’un 4. bölümü ile ilgili spoiler içermektedir. Eğer bölümü izlemediyseniz kesinlikle buralarda spoiler yiyerek bu güzel bölümü heba etmeyiniz. Gidiniz, bölümü izledikten sonra geri gelip bu güzel yazıyı okuyunuz. Ama mutlaka geliniz, çünkü diziyle ilgili çok önemli iki video paylaşacağız.

Bölümü izlemeyen arkadaşları gönderdiğimize göre son bölümün ne kadar efsane olduğundan bahsedebiliriz. Dizide ilk defa bir ejderhayı bu şekilde gördük ve bu sahne son derece enfesti. Bir önceki bölümde iyiden iyiye Daenerys’in elini ayağını kesen senaristler, bu bölümde yeniden taraf değiştirmiş gibi gözüküyorlardı.

Peki, bu kadar devasa bir savaş olmasına rağmen henüz hiçbir büyük karakterin ölmediğini gördüğümüz savaş nasıl çekildi? Günümüze kadar ejderhaların yer aldığı film ve diziler arasında hiçbiri bu kadar başarılı değildi ve bir diziden beklenmeyecek bir performans gösterildi.

Artık yalnızca dizi değil, film alanlarında da yarışmaya başlayan Game of Thrones, insanlara anlattığı hikaye anlayışından dolayı savaşın nasıl bir şey olduğunu çok iyi gösteriyor. Ejderhayı gören Lannister askerlerinin ve nispeten Azor Ahai olmasını beklediğimiz Jamie Lannister’ın gözündeki korkuyu hepimiz hissettik.

Savaş sahneleri bu kadar kaliteli olunca olayın arka tarafını da merak etmeye başlıyoruz. Yeşil ekran teknolojisinin tüm velinimetlerini kullanan Game of Thrones, bu sahneleri nasıl çektiğini de güzel bir video ile açıklamış. Bu kadar başarılı bir bölümün nasıl bir prodüksiyonla çekildiğini merak ediyorsanız, aşağıdaki videoyu izlemenizi öneririz.