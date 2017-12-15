Game of Thrones’un Stark’ından Final Bölümü Açıklaması

Dizide Sansa Stark karakterini canlandıran İngiliz oyuncu Sophie Turner, final bölümünün çok dokunaklı olduğunu ve okuyan herkesi duygulandırdığını söyledi.

Hollywood Reporter’a açıklamalarda bulunan GoT dizisindeki Sansa Stark rolünü üstlenen genç oyuncu Sophie Turner, dizinin final bölümü çekiminin çok duygusal geçtiğini ve neredeyse herkesin ağladığını söyledi.

Senaryonun özellikle son satırlarını okumaya başladıklarında herkesin çok duygusallaştığını söyleyen Turner, "Şimdi düşünürken dahi tüylerim diken diken oluyor. İçindeyken gerçekten bir bitiş noktası olacağını görmüyorsunuz. Gerçek bir şok oldu. Çok üzücüydü, ama çok da gurur vericiydi" dedi.

Dizinin çekimleri esnasında herkesin birbirine ‘acaba bu sezon ölecek miyim?’ sorusunu sorduğunu belirten Turner, elbette bu konuda herhangi bir spoiler vermedi. Daha önce Variety dergisine bir açıklama yapan Turner, final sezonunun 2019 yılında gösterime gireceğini söylemişti.