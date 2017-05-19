Game of Thrones’un Türk Tasarımcısı, Türkiye’ye Eğitim Vermeye Geliyor!

Kült dizideki ak gezenler olarak bilinen karakterlerin tasarımını gerçekleştiren Onur Can Çaylı, eğitim vermek amacıyla Türkiye’ye geliyor.

GoT dışında Spiderman, Man in Black, Avengers, Terminator, Antman, Unbroken, Strangerthings, The Hunger Games gibi projelerde çalışan Onur Can Çaylı, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle düzenlenen ücretsiz 3D konsept tasarım eğitimlerini vermek amacıyla, yakın bir tarihte Türkiye’nin yolunu tutacak.

Çizim teknikleri, canlı model çizimi, program uygulama teknikleri, yaratıcı fikir geliştirme ve 3D konsept oluşturma gibi teknikler konusunda eğitimlerin verileceği kursta, başarılı olan katılımcılara 3D konsept tasarım sertifikası verilecek.

Başarılı tasarımcı, Türkiye’ye gelmeden önce konuyla ilgili şu cümleleri kullandı:

Görsel İletişim ve Tasarım bölümü öğrencisi ya da mezunlarıyla, dijital tasarım platformlarına temel seviyede hakim, hayal gücü yüksek, sanal ortamda karakter çizim ve yaratım becerilerini geliştirmek isteyen herkes kursa gelebilecek. Biz de Bülent Turgut‘un yapımcılığında, konseptleri bana ait olan bir görsel efekt filmi yapacağız. Hollywood standartlarında, gerçek oyuncularla, özel görsel efektlerin olduğu bir film. Bu filmde, 3 boyutlu bir dünya kurgulanacak. Burada kendi kültürel değerlerimizi evrensel bir dille, hem ülkemizde, hem dünyada anlatmak istiyoruz. Biz Türkiye‘de bu sektörün gelişmesini istiyoruz ve bu yapılan filmlerle Türk sinemasında ve eğitim sisteminde gerçekten bir ilki gerçekleştireceğiz. Ben bunun sözünü veriyorum.

Türkiye’ye taze ve kaliteli tasarımcılar kazandırması hedeflenen kurs, Onur Can Çaylı’nın da katılımı ile 26 Kasım tarihinde başlayacak.