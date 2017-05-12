Game of Thrones'un Yazarından 'Uzaylı' Dizisi Yolda!

Kafasında nelerin, hangi hızda dönüp bittiğini anlayamadığımız efsane yazar George R.R. Martin'in 1980 yılında yazdığı bilim kurgu romanı dizi oluyor.

George R.R. Martin Martin'in uzun yıllardır milyonlarca kişi tarafından soluksuzca izlenen dizisi Game of Thrones, tam 6 yıldır yayında. Dizi, geçtiğimiz sezonunda esin kaynağı olan yazarın kitaplarındaki hikayeyi geride bırakınca, sonraki sezonda nelerle karşılaşılacağı iyice merak konusu olmuştu.

Bilim kurgu tarzında dizileriyle bilinen yapım stüdyosu ve TV kanalı SyFy, bu perşembe günü Martin ile 1980’de çıkan bilim kurgu romanı Nightflyers’ın dizi uyarlaması için çalışmalara başladıklarını açıkladı.

SyFy tarafından yayımlanacağı kesinleşen ve şimdiden merak uyandıran yapım hakkındaki açıklama şu şekilde:

Gelecekte yer yüzünün tamamen tahrip edilmesinin ardından, kahraman bir mürettebatı taşıyan ve en gelişmiş uzay gemilerinden biri olan Nightflyer, insanlığın hayatta kalması için gereken bilgiyi saklayan uzaylı gemiyi durdurmak üzere yola koyulur. Mürettebat varış noktasına yaklaştıkça, geminin yapay zekası ve daha önce hiçbir insanın görmediği kaptanı, onları ölümcül bir maceraya sürükleyecektir.

Nightflyers dizisi hala yapım sürecinin ilk aşamalarında, ancak SyFy senaryo için çok sıkı bir takım kurdu. Doug Liman (Geçmişi Olmayan Adam - Bourne: Identity), David Bartis (The Oc.) ve Gene Kulis (Suits) gibi oldukça tanınan senaristleri bir Martin uyarlamasında görmek güzel olacaktır. Aynı zamanda bu yapımla beraber SyFy’ın bir hikaye evreni başlatacağını belirtelim.

Martin'in yapımda eser sahibi olmak dışında ne gibi rol oynayacağı henüz belli değil.