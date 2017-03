Game of Thrones'un Yeni Sezonundan İlk Teaser'lar Yayınlandı

Game of Thrones dizisinin heyecanla beklenen yeni sezonundan iki yeni teaser yayınlandı.

Yabancı dizi severlerin sabırsızlıkla beklediği, günümüzün en çok sevilen dizilerinden biri olan Game of Thrones'un 7. sezonuna ait iki yeni teaser yayınlandı. Yayınlanan teaser'larla birlikte dizinin yapımcısı HBO, Game of Thrones dizisinin 7. sezonuna dair ilk sinyalleri verdi.

Geçtiğimiz günlerde dizininin yeni sezonun sızdırıldığı iddiaları medyayı sallamış ve dizinin senaryosu Reddit aracılığıyla ortaya çıkmıştı. Böylelikle aslında dizinin yeni sezonunda neler olacağı da günyüzüne çıkmış oldu.

Ancak her ne olursa olsun Game of Thrones hayranları, senaryoyu okumak yerine dizinin yeni bölümlerini sabırsızlıkla bekliyor. Görünüşe göre dizinin yeni sezonunun hikayesi ortaya çıkmasına rağmen Game of Thrones beklendiği kadar izleyici kaybetmeyecek.

Dizinin 7. sezonuna yönelik yayınlanan kısa teaser videolarını hemen aşağıdan izleyebilirsiniz. Game of Thrones'un yeni sezonu yaz aylarında karşımızda olacak.