Game of Thrones’un Yönetmeninden Hayranları Üzecek Açıklama

Game of Thrones’un en havalı karakterlerinden birisi olan Benjen Stark hakkında bir açıklama yapan yönetmen, yüzlerce teorinin yanlış çıkmasını sağladı.

2017’ye damgasını vuran olaylar ne diye sorduğumuzda şu anda pek konuşulmasa da, uzun süre dillerden düşmeyen Game of Thrones’a ayrı bir yer açmalıyız. Yayınlandığı 7 haftalık süreçte en çok konuşulan konuların başında gelen ünlü yapım, içerisinde bazı genişleme paketlerinin de olduğu DVD sürümünü yayınladı.

Henüz tarihi belli olmayan bir sürede son sezonla bizlere veda edecek Game of Thrones hakkında üzücü bir gelişme geldi. Aslında çok üzücü diyemem zaten, az çok beklediğim bir şeydi.

Öncelikle belirtelim, 7. sezonu izlemeyenler yazının devamında spoiler alabilirler. İzlemediyseniz, bu sayfayı açık bırakıp bir koşu diziyi izleyip gelin.

Uyarımızı yaptığımıza göre, bildiğiniz gibi 7. sezonda ejderhalardan biri akgezenlere geçmişti. Aynı savaşta, yıllar içerisinde filmin başrolü konumuna yükselen Jon Snow’u da neredeyse kaybediyorduk. Daha önce başrol oyuncularına yapılan şeyler düşünüldüğünde Jon’un kurtulamayacağını düşünüyorduk, ancak uzun bir süreden sonra kahramanımızı kurtarmaya gelen Benjen Stark’ı gördük. Benjen, Jon’u kurtarıp bunun uğruna kendini feda etmişti.

Dizide açık bir şekilde sonunu görmüş olsak da Benjen gibi bir karakteri bu kadar kolay harcamayacaklarını düşündüğümüz için pek çok teori ortaya çıktı.(Ned Stark’ı doğramadılar sanki) Sonunda tüm bu teorileri bitirecek açıklama geldi. Beyond The Wall bölümünün yönetmeni Alan Taylor, yapığı açıklamayla Benjen’in ölmemiş olma ihtimalinin mümkün olmadığını söyledi. Game of Thrones’un 7. sezon DVD’sinde yer alan bu röportaj ile Benjen’i bir daha görmeyeceğimiz kesinleşmiş oldu.

Benjen Stark üzerinden kurulan sayısız teori düşünüldüğünde böyle bir sona ben hala inanmak istemiyorum. Neden bilmiyorum, belki kitapları okuduğum içindir, Benjen’in ölmesi beni üzüyor. Westeros’u kurtaracak güçte birisinin en azından biraz daha mantık çerçevesinde ölmesini isterdim.

Peki, sizce burada yine bir ters köşe olur mu? Tamam geri dönme ihtimali yok denildi, ancak kendisini en azından bir akgezen olarak görür müyüz? Ayrıca sizce son sezonda hangi karakterlere elveda diyeceğiz? Yorumlarınızı bekliyorum.