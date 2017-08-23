Dizinin özellikle de son sezonu için yapılan ‘çok hızlı ilerlediği’ yönündeki eleştirilere cevap veren yönetmen, bunun bazı insanlar tarafından kabul gördüğünü, bazıları içinse kabul görmediğini söyledi.

UYARI: Yazımız direkt olarak son bölümle ilgili spoiler içererek başlıyor.

Bildiğiniz gibi dizinin bölümleri normal yayınlarından önce bir bir internete düşmüştü. Son bölüm ise GoT hayranlarına en fazla acı veren bölümlerden biriydi. ‘Beyond the Wall’ isimli bölümünün yönetmeni Alan Taylor, dizinin temposuyla gelen eleştirilere açıklık getirerek bu konuda kimsenin endişe etmemesi gerektiğini söyledi.

Taylor, yapılan eleştirilere bizim de kulak vererek hazırladığımız şuradaki konuya istinaden şu sözleri sarf etti:

"Ben sadece internet üzerindeki tek bir incelemeye baktım ve kuzgunların hızı ile çok ilgili bir incelemeydi. Düşündüm ki, bu komik. Ejderhaların 747 (bir uçak) kadar büyük olması senin için bir problem taşımıyorken bir kuzgunun hızı konusunda gerçekten endişe ediyorsun. Zaman meseleleri olduğu doğrudur, ve Eastwatch ile Dragonstone arasında kaç kilometrenin olduğuna dair bende tam olarak emin değilim. Ancak, 'Bu bölümden zevk alamıyorum, çünkü biliyorsunuz, bu kuzgunun hızı ...' diyen birini dinlemek biraz kasvetli. Burada gerçekten büyük bir şey yapılıyor ve harika şeyler görüyoruz ama günün sonunda bu tür yorumları duymak iyi gelmiyor. Ancak evet, Gendry gerçekten harika bir koşucu (gülüyor). Kuzgunlar süper hızlı gidiyorlar. Ama ne kadar zaman geçtiğini kim söyleyebilir?"

Taylor, dizinin zaman konusunda biraz aceleci davrandığını kabul etse de hikayenin ilerleyişi adına bunun yapılması gereken bir şey olduğun söylüyor. ‘Bunu bazı kimseler kabullendi, bazıları ise kabullenemedi. Bir kuzgunun ne kadar hızlı uçabildiği konusunda endişelendiler fakat imkansızlıklar arasında mantıklı bir yola başvurmak yerine akla yatkın bir yol izlemeye çalıştık’ diyen Taylor, bunun hikayenin ilerleyişi konusunda gerekli olduğunu bir kez daha yineledi.