Game of Thrones'un Yönetmenlerinden Yeni Bir Dizi Duyuruldu!

Game of Thrones'un başarılı yönetmenleri yakında başlayacakları yeni projeyi duyurdu. Yeni proje modern çağda köleliğe odaklanan ütopik bir dünyayı anlatıyor.

Game of Thrones’un başarılı yönetmenleri dizi bittikten sonra hangi projeye başlayacaklarına karar verdiler. Dizinin bitmesine az bir süre kaldığı düşünülürse(12 bölüm) David Benioff ve DB Weiss ikilisinden yeni projelerin gelmesini normal karşılamak gerekiyor. Yollarına HBO ile devam edecek yetkililer, bu sefer ütopik bir dünya anlatacak. Amerika’nın üçüncü iç savaşının bulunduğu bir ortamda modern çağda köleliğe odaklanacak yeni seri, yine izleyenleri televizyonun başına kilitleyecek.

HBO’nun açıklamalarında göre Benioff ve Weiss yıllardır bu fikir üzerinde çalışıyorlar. Başlangıçta bu hikayeyi film olarak çekmek isteyen ikili daha sonrasında HBO’nun konseptine uygun olacağına karar vermişler ve Game of Thrones’un ardından yollarına bu hikaye ile devam etme kararı almışlar.

Dizide Birleşik Devletler ile Amerika Konfederasyon Devletleri arasında gerginlikler ve Mason-Dixon’un Sivil Savunma Bölgesi’nde yer alan karakterler ele alınacak. Karakterlerimiz özgürlük savaşçıları, kölelik karşıtları, gazeteciler ve tabii ki köle ve köle sahipleri olacak.

Dizinin bu atmosferini düşününce bile bazı şeyler zihnimizde canlanmaya başlıyor. Zaten Game of Thrones gibi bir seriyi bizle buluşturan yönetmenlerden yine benzer kalitede projeler beklerdik.

Şu anda başlayacak yeni dizi hakkında bildiklerimiz bu kadar. Yeni dizinin, 2018’de bitecek Game of Thrones’un ardından 2019 yılında vizyona girmesi bekleniyor.