David Benioff ve Dan Weiss'in dün kullandığı ifadeler, serinin hayranlarını hayal kırıklığına uğratacak nitelikte. Maalesef efsanenin bitmesine, beklediğimizden az zaman kaldı.

Başlangıcı olan her şeyin sonu vardır. Biz yine de Game of Thrones'un daha uzun sürmesini bekliyoruz. Serinin yapımcıları David Benioff ve Dan Weiss daha önce yaptıkları açıklamalarda iki sezon için toplamda 15 bölüm kaldığını açıklamışlardı. 12 Mart Pazar günü yapılan açıklamalar ise son sezonun sadece 6 bölümden oluşacağını ortaya koydu.

Yine de David Benioff ve Dan Weiss başardıkları şeylerden gurur duyuyorlar. David Benioff "Başlangıçta, HBO'dan (yayıncı kanal) toplamda 70 saatlilk bir şölen için izin talep ettik. Bizi kırmadılar hatta efsanenin uzunluğu 73 saat oldu. Gurur duyduğumuz bir proje ortaya çıktı." ifadelerini kullandı. Son sezon ve özellikle final bölümü beklentileri karşılaşmazsa ciddi bir tepki ile karşılaşacaklarının farkındalar.

David Benioff, "Dave Hill sezon prömiyerini kaleme alacak Biran Cogman 8.sezonun ikinci bölümü. Diğer dört bölümü Dan ve ben kaleme alacağız ve Sansa Stark'ı kimin öldüreceğini kurgulayacağız." Elbette bu sadece diğer yapımcılarından Turner'ı sinir etmek için yapılan bir espri. Ancak ne olursa beklentiler çok büyük ve dünyanın en popüler dizi serilerinden biri, beklenenden iki bölüm kısa sürecek. Azor Ahai kim? Sayıları insanlardan binlerce kat fazla olan ak gezenler nasıl durduralacak? Tüm bu soruların cevabını öğrenmek üzereyiz.