Game Of Thrones Çalınmasın Diye Garip Bir Çözüm Bulundu!

Game of Thrones'un sekizinci sezonunun çekimleri tüm hızıyla devam ederken, geçmişte çalınan ve sızdırılan senaryolara bir çözüm üretildi.

HBO'nun efsane serisi Game of Thrones'un iyisiyle kötüsüyle sonuna yaklaşıyoruz. 2019 yılında sekizinci sezonuyla ekranlara veda edecek Game of Thrones cephesinde, senaryoları bir kere daha çaldırmama telaşı yaşanıyor.

Geçtiğimiz sezonların defalarca senaryosu çalınan, daha yayınlanmasına aylar varken bölümleri sızdırılan dizi ekibi, bu konuda büyük bir güvenlik zaafiyeti yaşamıştı. Bu son sezon içinse enteresan bir çözüm üretilmiş, bu sayede senaryonun en ufak bir detayının dahi sızdırılmaması planlanıyor.

Jaime Lannister'ı canlandıran Nikolaj Coster-Waldau konuyla ilgili şunları söyledi: "Çok çok katı kurallar koyuyorlar. Özellikle bu sene çılgın bir hal aldı. Senaryoyu dijital olarak alıp sahneyi çekiyoruz. Sahne bittiği anda o sahneye dair senaryoda ne varsa yok ediliyor. Mission: Impossible gibi; kendini yok ediyor!"

Anlaşılan sütten ağzı yanan Game of Thrones ekibi bu sene yoğurdu üfleyerek yeme derdinde. Umuyoruz geçmişte yaşanan problemler final sezonunda tekrar etmez.