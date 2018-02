Game of Thrones Yönetmenleri Star Wars Dizisi Çekecekler!

Game of Thrones’la adlarını tüm dünyaya duyuran David Benioff ve DB Weiss, bu ünlü dizinin ardından orijinal hikayenin haricinde bir Star Wars projesi geliştireceklerini duyurdular.

Dünyanın en ünlü dizilerinden birisi olan Game of Thrones, genelde her senenin belirli birkaç haftasını “Game of Thrones günleri” olarak ayırıyor. 2018’de yeni bölümleri yayınlanmayacak dizi, 6 bölümlük final sezonu ile 2019’da sevenlerine veda edecek. Dizinin yönetmenleri olan David Benioff ve DB Weiss ise Game of Thrones’tan sonra başlayacakları yeni projelerini duyurdular. Şu sıralar Rian Johnson tarafından yönetilen modern Star Wars serisinin haricinde yeni bir Star Wars dizisi yapacaklarını duyuran David Benioff ve DB Weiss, Game of Thrones’tan sonra yapacakları projeyi de duyurmuş oldular.

StarWars.com’a göre David Benioff ve DB Weiss, “Rian Johnson, yönetmenlik koltuğunda oturduğu Skywalker destanının dışında başka bir Star Wars projesi üzerinde çalışıyor.” Game of Thrones’un yönetmenlerinin yeni Star Wars dizisi için açıkladığı net bir tarih yok. Ayrıca dizinin HBO mu yoksa farklı bir kanalda mı yayınlanacağı şu anda bilinmiyor.

Benioff ve Weiss yaptıkları ortak bir bildiride, “1977 yazında çok uzaktaki bir galaksiye gittik ve o zamandan beri hayal ediyoruz. Game of Thrones’un bitiminin hemen ardından bu heyecanlı projeye başlamaktan onur duyuyoruz” dediler.

Yeni Star Wars projesi hakkında hiçbir bilgi yok, ancak ışın kılıcı savaşlarının bol olduğu Jedi dönemine odaklanan bir dizi projesini görmeyi çok isterim. Dizi hakkında yeni bilgiler geldikçe sizleri haberdar etmeye çalışacağız.