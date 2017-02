Game Of War Hakkında Söylenmeyen 6 Gerçek!

Game of War internetin en popüler oyunlarından. Peki bu oyun hakkında ne kadar bilgi sahibisiniz? Nasıl popüler olduğu, pazarlama stratejisini nasıl kurduğunu, hükümetlerle ne gibi anlaşmalar yaptığı hakkında bilginiz var mı? Bu 6 madde, oyuna bakışınızı değiştirebilir.

Game of War, internet dünyasının en önde gelen oyunlarından biri. 2015’te Kate Upton’ın oynadığı reklam filminden sonra ise daha da büyük bir üne kavuştu. Hal böyle olunca, oyun hakkında her şeyin toz pembe olduğu düşünülebilir. Ancak birçok dillendirilmeyen gerçek mevcut. Aşağıdakileri okuduktan sonra, Game of War’a aynı gözle bakmayabilirsiniz.

1-Ünlüler Sayesinde Ünlü Olduğu Gerçeği

Kate Upton’ın oynadığı milyon dolarlık reklamdan sonra yaklaşık 40 milyon dolar kazandığı söylenen oyun firması, hemen ekran yüzü değişikliğine gitti. Mariah Carey, oyunun yeni yüzü olurken yeni çekilen reklam filminde sadece 2 saniye gözüktü. Buna rağmen kendisine ödenen ücretin birkaç milyon dolar olduğu yönünde söylentiler var. Tabi “Hero” şarkısının telif hakları da bu ücrete dahil.

2-Ücretsiz Olmadığı Gerçeği

Game Of War, “fremium” olduğunu iddia eden bir oyun. Ancak aslında birçok oyunun premiumunu almaktan kat kat pahalıya geliyor. Yükleyip oynamak ücretsiz, ancak rekabette öne geçmek ve kazanmak için gerçek bir şansa sahip olmak istiyorsanız, oyun içi satın alımlar yapmalısınız. Bir rapora göre gamerlar premium bir oyuna yaklaşık 86 dolar harcarken, Game of War için 550 dolar hacıyorlar.

3-Game Of War’ın Bağımlılık Yaptığı Gerçeği

Game Of War öyle bağımlılık yapıyor ki, bir kullanıcı bu oyuna yaklaşık 1 milyon dolar harcadı. 2008 ve 2015 arasında, çalıştığı şirketten muhasebe sahteciliği ile 4.5 milyon dolar para çalan bir eleman, paranın 1 milyon dolarını bu oyuna harcadı.

4-Kestirme Yolların Olduğu Gerçeği

Game of War, ayrıca geçtiğimiz yılların en çok nefret edilen oyunlarından biri. Çünkü burada parayı veren düdüğü çalıyor. Krallığınızı birkaç ayda oyun içi satın alımlarla büyütebilirken, hiçbir şey satın almazsanız yıllarca uğraşabilirsiniz.

5-Hala O Kadar Popüler Olmadığı Gerçeği

Oyun saygı duyulacak rakamlara ulaşmış durumda, 50 milyon kişi tarafından yüklenmiş. Ancak yine de ilk 3 iPhone oyunu arasında değil. Candy Crush Saga, Pokemon Go ve Clash Royale’in arkasında. Günde kazandığı para ise 720 bin dolar.

6-Şirket Milyonları Takip Ediyor

Şirketin CEO’su Gabriel Leydon ne derse desin Machine Zone, hayatına bir oyun firması olarak başladı. Bloomberg’e verdiği röportajda şirketinin yalnızca bir oyun firması olmadığını, bir teknoloji firması olduğunu ileri sürüyordu. 2016’da ise Yeni Zelanda hükümeti ile imzaladığı bir anlaşma ile oyun teknolojisini bu ülkenin taşımacılık alanını geliştirmesi için kullanacak. Bu da milyonlarca insanı takip ediyor olması demek.